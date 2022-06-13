美國通膨未如預期觸頂，聯準會（Fed）升息幅度恐更激進，美國公債殖利率13日短暫倒掛，為4月初來首見，加深全球第一大經濟體步入衰退的疑慮。

周一2年期美債與10年期美債的利差，短暫觸及負0.02個基點。美債殖利率曲線倒掛，即短債殖利率高過長債殖利率，多被解讀成是經濟衰退訊號。

為撲滅通膨惡火，Fed料擴大升息。對Fed貨幣政策敏感的2年期美債殖利率，升幅超過15個基點來到3.1994％；指標10年期美債殖利率，揚升8個基點達3.2364％。

周一亞洲盤，2年期美債殖利率飆升逾9個基點達3.159％，攀上2007年底以來的14年高點。10年期美債殖利率曾升至3.201％，之後回落到3.193％。

Fed將於台北時間周四（16日）凌晨發布最新貨幣政策聲明，預估至少升息2碼，但5月通膨意外竄高，市場對Fed升息3碼的預期也隨之升高。Fed今年迄今2度調升聯邦基金利率，分別在3月升1碼、5月升2碼。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會本周宣布升息75個基點（3碼）的機率有25％。若一如預期，將是Fed自1994年來最大單次升幅。

通膨升速超乎預期下，紐約梅隆（BNY Mellon）、巴克萊、傑富瑞（Jefferies）等投行皆預測，Fed本周會一口氣升息3碼。

聯邦基金利率期貨的報價也顯示，Fed基準利率到明年5月將升抵3.8％。目前聯邦基金利率目標區間在0.75％至1％。 在美國通膨可望觸頂的期待下，上周五出爐的美國5月消費者物價指數（CPI）不降反升，年增率8.6％創1981年來最大增幅，超出《道瓊新聞社》調查經濟師預期的8.3％。

同時間公布的6月密西根大學消費者信心指數，跌至50.2的歷史新低，也是上周五投資人急於拋售美債的原因之一。