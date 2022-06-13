超馬好手林義傑因涉嫌向影視業者違法包攬他人訴訟罪約談到案，偵訊後以20萬元交保，林義傑今(13)日在臉書粉專PO文表示已和律師討論，捍衛自己的聲譽，提出2點聲明，並表達歉意，也強調自已沒有忘記對運動熱愛的初衷，他永遠是大家所認識的「小傑」林義傑。

對於近日來風波，林義傑在自己的臉書粉專「Kevin Lin 林義傑」發文，他表示對於近期發生的事情，經過數日沉澱與思考，(13)日中午和律師與經紀公司討論後，他作為一個公眾人物，近期發生的事件造成社會大眾對他的疑慮，先是表達「歉意」。

另外，對於媒體與社會先進對他許多不實指陳，為了捍衛自己的聲譽，提出2項說明，他首先表示「我絕無放餌釣魚，迫使他人套入陷阱謀取不法利益」，其次是「我並未具有律師資格，當然不可能以律師身份進行執業，整體事件皆有科技公司及委任法律顧問可稽」。

林義傑也表示，沒有忘記對運動熱愛的初衷，他永遠是大家所認識的「小傑」林義傑，他相信司法絕對會還給他一個清白，謝謝大家的關心；最後林義傑也在貼文中附上律師聲明。

林義傑的粉絲也紛紛留言表示「加油，支持你」、「加油小傑，相信小傑，挺你！」、「我相信你知道可為與不可為，加油喔、「加油啊，傑哥」、「你是最棒的」、「這個就對了，加油！」、「被查水表正常啦」。

超馬好手林義傑今(13)日在臉書聲明駁「放餌釣魚」。（翻攝自林義傑臉書粉專）