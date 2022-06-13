ATP與WTA今天（13日）公布最新一周世界排名，在斯海爾托亨博斯男網賽獲得亞軍的俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev），繼2月底後再度登上世界第1寶座，原本的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）落到第3，台灣好手曾俊欣則是前進到第97，個人生涯首度世界排名進入百大內，成為繼盧彥勳、王宇佐之後台灣男單第3人。

世界ATP男單世界前四依序是麥維德夫、德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）、喬柯維奇及納達爾（Rafael Nadal），是職業男網從2003年11月10日起，第一次世界前二沒有喬帥、納達爾或費德勒任一人。

曾俊欣上周在斯洛伐克布拉提斯拉瓦ATP挑戰晉級到4強，也再增加世界排名積分，從上周的104提升7名、來到第97，他也在賽季末僅限21歲以下球員參賽的ATP新生代總決賽參賽資格排名暫居第7，有機會於11月到義大利米蘭參加這項只有8名單打球員參加的年終賽事。

本周曾俊欣挑戰義大利帕爾馬ATP挑戰賽，這項賽事是紅土賽事，結束後曾俊欣再轉赴英國備戰溫布頓草地錦標賽。

因為俄羅斯今年軍事入侵烏克蘭，溫布頓主辦單位全英草地俱樂部抵制俄羅斯及力挺俄國的白俄羅斯，禁止這兩國球員參與溫網，因此「復辟」的麥維德夫將無緣在溫網角逐冠軍。