隨著一系列穩經濟政策密集出台，大陸各地正掀起新一輪重大基礎建設項目開工熱潮，期待以這種被戲稱為「鐵公雞」（鐵路、公路、機場等基礎建設）的大型工程，來帶動其他產業的活力。目前僅雲南、貴州、四川等地集中開工的一批重大專案，總投資規模都屬於數千億元人民幣級別。

據《上海證券報》報導，專家表示，今年以穩經濟為重點的政府投資將持續加力，隨著地方專項債發行高峰到來，地方基建投資將獲得有力支撐。作為擴大內需的關鍵項目，今年全年的基建投資增速預計會達到2位數。各地開工專案涉及的領域，主要涵蓋民生工程、基礎設施和城市更新、產業升級等領域。

報導說，各地基建項目建設正如火如荼，河北石家莊5月底舉行2季度重點項目集中開工，涉及574個項目，總投資834.3億元（人民幣，下同）；6月初，上海臨港新片區季度重大項目集中開工，共11個項目，總投資額約118.7億元；同期，總投資201億元的10個重點項目在山東青島集成電路產業園開工。

報導指出，據不完全統計，截至上月底，重大項目當年計劃投資已超12.5兆元；20餘省份當年計劃投資約10萬億元，按年增長10.1%。

植信投資研究院首席經濟學家連平表示，隨著政策支持加碼及復工復產的不斷推進，基建項目開工率出現回升，在財政發力等因素推動下，基建投資增速將再度加快。中國首席經濟學家論壇理事王軍指出，消費疲弱、外需回落背景下，穩增長穩投資的著力點無疑是基建，適度超前開展至關重要。

報導指出，近期中央多個重要會議都強調全面加強基礎設施建設，國務院上月印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，明確要求加快推進論證成熟的水利工程項目，加快推動交通基礎設施投資，繼續推進城市地下綜合管廊建設，穩定和擴大民間投資。

作為基建重要資金來源，專項債的發行速度也在加快。據不完全統計，截至6月10日，大陸新增專項債發行達到21385億元，佔全年新增專項債務限額的58.6%。

報導說，除了專項債，其他支援資金也在快速到位。日前召開的國務院常務會議提出，調增政策性銀行8000億元信貸額度，財政預算內的投資資金安排是6400億元，比去年的6100億元有所增加。若加上商業銀行資金以及各種社會資金的跟進，預計今年全年的基建投資增速應該會達到2位數。