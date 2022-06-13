美國5月通膨創下逾40年新高，加重市場預期聯準會（Fed）可能激進升息，有專家預期央行可能一口氣升息3碼。美國通膨觸頂希望破滅，且大幅升息引發經濟衰退憂慮，美股於台灣時間今(13日)晚間開盤，道瓊斯工業平均指數下跌600點，跌幅1.9%，標準普爾500指數下跌2.4%，納斯達克綜合指數下跌2.8%。加密貨幣市場也出現驚人變化，市值一夕蒸發2000億美元（約台幣5.94兆元），引發PTT網友熱議，有人驚喊「完了」。

據CNBC(美國全國廣播公司)報導，13日美股盤前交易中，受經濟衰退影響最大的股票領跌，萬豪（Marriott）、希爾頓和達美航空的股票至少下跌3%。科技股也遭受重創，亞馬遜、NVIDIA和Netflix也下跌了至少3%。

值得注意的是，風險性資產亦同步喊殺，比特幣直接殺破2.4萬美元關卡，較去年11月創下的歷史新高下跌了約 63%。整個加密貨幣市場一夕之間蒸發超過2000億美元，市值自去年2月以來首次跌破1兆美元。

加密貨幣大跌也掀起不少PTT網友熱議，有網友在八卦版發文表示，「完了」、「爽辣，怎麼上去就怎麼下來」、「才10%太少了」、「10%叫崩盤，雲玩家」、「抄底了啦，市場沒有那麼多幣可以賤賣了」、「蹲低準備跳高」。

美國聯準會5月宣布升息2碼時，預告6月和7月例會可能各再升息2碼。通膨報告出爐後，交易員預期聯準會升息步伐可能更激進。利率期貨盤顯示，市場預估6月升息3碼的機率由20％升至25％，7月升息3碼的機率超過5成。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，創下1981年12月以來最高紀錄。另據密西根大學調查顯示，長期通膨預期升至2008年以來最高水準，粉碎通膨觸頂期望。