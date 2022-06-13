美國聯準會（Fed）計劃加速緊縮貨幣仰制高通膨，使得開年來股市飽受壓力。鑑於美國通膨仍無降溫跡象，許多投資人擔心股市的重要支柱企業獲利，可能開始走下坡。

受到聯準會有意大舉升息抗通膨拖累，2022年迄今標普500指數累計下挫18％，創下1962年來最遭糕的開年表現。聯準會擬加速升息打壓股價，使得企業獲利成長成為股市重新站穩腳步的主要支撐力道。

然而近期多家企業相繼發布獲利預警，也讓股市前景更加低迷。從Target到微軟等大廠皆示警獲利可能低於預期，在此同時，分析師下修多個產業的獲利預測。

美國企業將於7月開始公布第二季業績，屆時投資人可以進一步了解企業獲利狀況。市場普遍預期美國大型企業獲利將開始走低。

根據FactSet數據，分析師預期標普500大企業第二季獲利年增4％，低於4月稍晚預估的年增6.6％，第三季獲利恐年減10.6％，降幅低於前次預估的11.4％，第四季獲利年減10.1％，亦小於先前預測的年減10.9％。

摩根士丹利美國股票策略師暨投資長威爾森（Michael Wilson）在報告中指出，聯準會鷹派立場和企業獲利預測下滑，可能讓標普500指數在8月中至8月底降至3,400點，較10日收盤約下挫13％。

美國企業目前面臨多重挑戰，Target日前指出，消費者喜好改變造成庫存過高，而微軟則警告，美元強勁升值打擊獲利。衡量美元兌一籃子16種貨幣的華爾街日報美元指數，2022年來大漲8％。

美元升值格外不利海外收入比重高的企業，例如產品行銷全球的科技業和製藥業，以及出口比重高的製造商。

鑑於通膨居高不下，而且聯準會立的立場更加鷹派，投資人或許會認為，在企業獲利承受壓力之際，股價仍顯得過高。