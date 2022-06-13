我們經常用「被雷打到」，來形容中頭獎的機率極低，但是在韓國，竟然發生樂透頭獎有50人都中獎的罕見情況。總獎金219. 28億韓元（約新台幣5億元） 的頭獎獎金，被50人平分以後，大約每人分得4.38億韓元（約新台幣1000萬元），明明是頭獎，但獎金卻像是二獎的水準，不少網友笑稱「最近有50人都被雷擊嗎？」

與台灣樂彩的玩法頗為相似，南韓樂透的是45個號碼中自己選擇6個，我們都知道，能中獎相當不容易。然而6月11日開出的第1019期樂透頭獎，竟然有50注中頭獎，其中自己填選號碼的有42注，而電腦選號6注，自己選號，再搭配部分電腦選號則有2注，不管如何，這50名幸運兒都挑中了頭獎號碼，號碼分別是1、4、13、17、34、39，另外特別號是6。

報導稱，上一次多人中斷的舊記錄是2013年5月18日的第546期，當時共30人中獎。

這組中獎號碼有50人都猜到了。(圖/韓國樂透官網)

許多人對這次的中獎人數感到不可思議，「要是中頭庞的機率比被雷擊還低，那麼上星期就應該有50人被雷擊」，運彩單位表示「中頭獎的機率雖只有814萬分之一，這次頭獎人數眾多，只是巧合。」