總統蔡英文今（13日）傍晚參加紀錄片《台灣男子葉石濤》台北首映會，會後在臉書發文指出，透過這部紀錄片的問世，「我們能夠共同回顧葉老的一生，見證他對台灣文學發展的重要貢獻，也向所有為台灣文學努力的前輩致敬」。但因台灣疫情依然相當嚴重，蔡英文此時選擇出席紀錄片首映會，也再度被網友噓爆，怒批：「一天死了上百人，還去參加什麼首映會？」，短短一小時就累積了超過900則留言。

蔡英文表示，葉老的一生，跟台灣現代史的歷程緊密相連。在白色恐怖期間，葉老因為牢獄之災，文學生涯一度中斷，但他在生活的磨難中，依然持續用書寫，重新定義了台灣文學在歷史及世界當中的位置。

蔡英文指出，他（葉石濤）所論著的《台灣文學史綱》，就是第一部由台灣作家撰寫的台灣文學史，為台灣文學做出溯源和爬梳。特別是在戒嚴時期，沒有人敢碰觸這個題目，葉老精確地在歷史洪流和政權更迭之間，為台灣文學的源流發展，畫出了經緯及座標。

蔡英文說，經過葉老以及數代人的呼籲和提倡，台灣文學不再邊緣化，相關系所陸續成立，各種教學、研究、以及討論，也在各地蓬勃展開。

蔡英文臉書留言。（翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文臉書留言。（翻攝自蔡英文臉書）

然而，由於台灣疫情依然相當嚴重，蔡英文此時選擇出席紀錄片首映會，也再度被網友噓爆，怒批「一天死了上百人，還去參加什麼首映會？」、「總統啊，妳怎麼有這種閒情逸致呢？妳知道妳的人民在受疫情之苦嗎？」、「真有心情！可知我們連出門都倍感壓力？」

也有網友狠酸「任何事情都可以比台灣疫情重要！」、「葉老的《台灣文學史綱》在許多圖書館都找得到。總統，您的1.5論文呢？」、「哇，趕進度喔，小編加班，要加薪水喔！」