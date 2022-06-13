女星邵雨薇和吳慷仁曾分手1年，兜轉後重新認定彼此，2020年更大方認愛，不時會透過社群平台放閃，讓外界相當期待他們的喜訊。今（13日） 邵雨薇無預警在臉書、IG曝光一張婚紗照，讓不少網友狂留言恭喜，對此她稍早親自解釋：「是雜誌喔。」

照片中，邵雨薇頂著桂冠葉片頭飾，綁著優雅低馬尾，臉上薄施素雅妝容，手上拿著一朵紅玫瑰，安靜地看向鏡頭，而她身穿的胸前開深V的白色禮服，俐落的蛋糕層次白紗從手臂一路延伸到裙擺，相當有女神氣質。

由於邵雨薇發文的第一時間未多加說明，僅hashtag「新娘物語」，很容易讓網友聯想成好事近，留言區紛紛冒出「恭喜吳慷仁」、「小姊姊在試婚紗了」、「水噹噹的新娘」、「這是在暗示寶寶嗎」等。

過沒多久，邵雨薇在IG重新編輯，補入「是雜誌喔」4個字，並附上開心掩嘴笑的表情貼圖，親自解釋是為了拍攝《新娘物語》而穿的婚紗。

邵雨薇、吳慷仁穩定交往中，近期越愛越高調，不僅在社群平台放閃光彈，出席工作場合也會提到彼此，吳慷仁4月曾透露剛跟邵雨薇交往時，做菜的頻率滿高，因為想把自己好的一面表現出來，還誇讚女友做的蛋餅很好吃；至於家事分工，他自招：「我答應都是我洗碗，畢竟女孩子比較惜皮，杯子碗盤也危險，我洗沒關係，應該的。」相當疼愛邵雨薇。