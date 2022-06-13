法國國會首輪投票 馬克宏中間派聯盟微幅領先 22:522022/06/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國內政部公布國會選舉12日首輪投票結果，總統馬克宏中間派政黨聯盟贏得25.75％選票，略高於第二名左翼陣營的25.66％。馬克宏陣營只取得些微優勢，外界預期其有可能在19日第二輪投票中因所得議席少於5年前而失去對國會的控制。 法國會選舉今登場 民調左翼陣營微幅領先 美國會暴動首場公聽會 主謀指向川普 馬克宏執政警鐘 法國會選舉左翼小勝執政聯盟 #馬克宏 #國會 #首輪投票 #中間派 #聯盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 艾爾段宣布將角逐連任土耳其總統 稱選舉不會提前 06:332022/06/10 國際 接見法訪團 游錫堃：盼全球民主國家國會聯手對抗獨裁 13:052022/06/10 政治 印尼防長：以亞洲方式解決分歧 相信中國會擔負起責任 17:432022/06/11 國際 「讓步說」引多國不滿 馬克宏稱「沒有心情」對俄讓步 08:242022/06/11 國際 蘇揆誇防疫振興預算透明 網友酸國會過半如何監督 04:102022/06/10 政治要聞 澤倫斯基一句話 凸顯西方弱點 20:322022/06/11 國際 除獅機逞威 羅力百勝差一步 04:102022/06/11 運動天地 外賓學全武行 綠委：關注台灣 值得開心 04:102022/06/11 政治要聞 斯洛伐克訪團模仿立委打架 江啟臣：未尊重我國國會 13:272022/06/10 政治 遠傳電信總經理井琪 接任台灣智慧城市產業聯盟會長 20:532022/06/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。