法國內政部公布國會選舉12日首輪投票結果，總統馬克宏中間派政黨聯盟贏得25.75％選票，略高於第二名左翼陣營的25.66％。馬克宏陣營只取得些微優勢，外界預期其有可能在19日第二輪投票中因所得議席少於5年前而失去對國會的控制。