美國民眾在疫情期間累積的2.5兆美元存款正逐漸減少，反映讓家庭開始利用儲蓄支付日常開銷。最新調查顯示，三分之二的美國民眾動用存款來因應生活費高漲。

根據Forbes Advisor調查顯示，67％的受訪者表示，由於商品與服務價格飛漲，迫使他們開始動用儲蓄，其中36％的受訪者用了一小部分存款，23％的受訪者動用大量存款，還有8％已經花光儲蓄。

Forbes Advisor委託市調公司OnePoll，在5月25至27日線上訪查2,000位美國成年人，得出以上結果。

美國5月通膨年增8.6％，創下1981年來最高紀錄。物價躥揚對薪資成長追不上通膨步伐的勞工而言，壓力格外沈重。在2021年4月至2022年4月，經通膨調整的實質薪資下滑2.6％。

通膨讓各年齡層的受訪者開始求助存款，但年長的受訪者較能保留現金儲備。在77歲以上的受訪者中，有三分之二（67％）仍維持存款完好如初，比率為各年齡層中最高。

租金可能是各年齡層在高通膨時期需不需要利用存度日的原因之一。根據房地產經紀商Redfin數據，4月美國房租中間值年升15％，部分地區的房租增幅令人咋舌，德州奧斯汀躥揚46％，奧勒岡州波特蘭攀升33％。

長者的住宅自有率為各年齡層最高，房屋成本可能維持固定，而年輕人以租屋居多，也飽受房租大漲衝擊。2022年第一季，65歲以上長者有79％擁有自有住宅，相較之下，35歲以下的有殼一族只占39％。

此外，影響各年齡層動用存款的另一個原因可能是醫療成本。雖然長者需要較多醫療照護，但年輕一輩的醫療負債壓力更大。

依據人口普查數據，65至69歲的家庭有15％背有醫療負債，而45至54歲的家庭有23％有醫療債務。