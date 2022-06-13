美國通膨不降反升，引發市場擔心全球央行可能被迫加速升息，也讓停滯性通膨危機進一步升高，受此利空摜壓，全球股市周一全面重挫，日本與韓國股市單日大跌逾3％，歐美股市跌幅亦超過2％。

美股繼上周五大跌後，周一持續探低，道瓊工業指數大跌近600點或1.9％，標普5百重挫2.4％，那斯達克指數大跌逾2.8％。

受到美股上周五重挫長黑的衝擊，亞股周一全面跳空開低，韓國大盤終場重挫3.5％，港股大跌3.4％，日股日經指數狂洩逾3％，不含日股的MSCI亞太股市指數跌幅亦達2.8％。

軟銀集團崩跌近7％，三星電子則慘摔2.7％。

歐股跟進開低，英國大盤下跌1.7％，德國股市重挫約2％，法國股市跌幅較深達2.4％，Stoxx 600泛歐股市指數挫低2.2％。

美國上周五公布5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，不僅未如市場預期下滑，還續創逾40年新高，升高聯準會（Fed）與其他央行必需擴大升息幅度以壓制通膨的可能性。

問題是，全球經濟成長近來已大幅走疲，如果央行擴大緊縮貨幣政策，勢必讓全球經濟面臨陷入衰退的可能性大增。

Kleinwort Hamb投資長卡莫（Fahad Kamal）表示，「我不認為股市會跌入熊市，不過無可否認，上周五美國CPI報告公布後，美國經濟陷入衰退的機率確實增加。」

TD證券全球投資策略部主管凱利（Richard Kelly）也指出，股市與債市行情都指向經濟將出現衰退，最可能發生衰退的時點是今年第四季與明年第一季。

投資人接下來將聚焦本周Fed的例會決策，市場已認定至少將升息2碼，更重要的是，Fed會不會釋出7月例會不排除升3碼的訊號。

瑞訊銀行資深分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）表示，上周五CPI數據公布後，市場升息預期大幅飆升，7月例會一口氣升3碼的可能性已突破5成，甚至升4碼的機率也有14％。

瑞穗銀行經濟學家萬卡提史瓦倫（Lavanya Venkateswaran）周一發布研究報告指出，「就市場而言，美國通膨似乎並未觸頂，這直接讓Fed陷入更大的困境，被迫承諾擴大升息幅度，且升息循環可能拉長。」