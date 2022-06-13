「侏羅紀世界：統霸天下」上周末北美首映票房逾1.43億美元 23:512022/06/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「侏羅紀世界：統霸天下」上周末北美首映票房逾1.43億美元拿下冠軍，入場觀眾約1,080萬人，占周末觀眾比率66％。 已上映三周的「捍衛戰士2」上周北美票房增5,000萬美元，占觀眾比率26％。 上周未北美票房幾乎被這兩部大片占據。 通膨避風港 單周540億美元流入現金部位 史上最旺5月 出口規模420.8億美元 金融資產大震盪 全球股票入息、美股連5周買超 #觀眾 #侏羅紀世界 #統霸天下 #億美 #北美票房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 露華濃傳破產 股價腰斬創史上最大單日跌幅 09:472022/06/12 財經 老虎伍茲躋身10億美元富豪榜 體壇第3人 12:072022/06/12 體育 出口創新高 美4月貿易赤字創9年半最大減幅 11:242022/06/08 財經 5月出口420.8億美元 創歷史單月次高 16:272022/06/08 財經 《侏羅紀世界：統霸天下》洛杉磯首映會 兩代演員合體出席 18:422022/06/08 娛樂 《侏羅紀世界》新作橫掃票房 揭雙冠龍機械真身 21:092022/06/13 娛樂 瘋恐龍搶看《侏羅紀世界：統霸天下》 眾星：震撼到無所遁形 19:072022/06/08 娛樂 美股走勢疲軟 外資上周賣超亞股 17:072022/06/13 財經 台式恐懼《咒》登Netflix全球放送 04:102022/06/09 娛樂新聞 元老回歸掀回憶殺 《侏羅紀3》畫完美句點 04:102022/06/11 娛樂新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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