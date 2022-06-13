「侏羅紀世界：統霸天下」上周末北美首映票房逾1.43億美元拿下冠軍，入場觀眾約1,080萬人，占周末觀眾比率66％。

已上映三周的「捍衛戰士2」上周北美票房增5,000萬美元，占觀眾比率26％。

上周未北美票房幾乎被這兩部大片占據。

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