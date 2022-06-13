天王周杰倫（周董）出道22年紅遍全亞洲，創作出無數膾炙人口的歌曲，之後他與昆凌結婚生下3寶，過著疼妻、寵孩魔人的幸福生活，而周董總是不停創造出新的趣味與粉絲分享，他今(13日)PO出一張鬍子全刮的白淨臉照片，問：「鬍子刮不刮 真的很重要嗎？」，引起粉絲熱議。此外，日前有鄉民在八卦版問：「周杰倫會爆紅是運氣還是實力？」，也引發不少討論。

周杰倫近年沒發新專輯，低調地過著幸福家庭生活，不時帶著家人周遊列國，也會經營社群平台，周董今(13日)在IG貼出一張照片，臉上鬍子全無，彷彿「逆齡生長」回到剛出道沒多久的年代，整張臉白淨呈現相當年輕，莫非周董一時心血來潮刮了鬍子？

周董寫道：「鬍子刮不刮 真的很重要嗎？……好像蠻重要的(大笑)」，近年他都以蓄鬍造型亮相，多半時候還會戴毛帽，但這張照片中的周杰倫頭髮茂密且長，臉上白淨不見任何髭鬚，身穿紅白相間直條紋復古風襯衫，網友看了大讚：「瘦了哦」、「帥！」、「帥哥重現江湖」、「刮掉鬍子年輕20歲」，但隨即有眼尖粉絲笑虧：「哥在發庫存照片」、「哥，這是舊照了喔」、「這張是不是以前po過」；而更多人下的結論是：「哥刮不刮鬍子都超帥的啊！」、「專輯發不發 也很重要」，鐵粉們最想敲碗的除了帥照，還有全新創作專輯。

日前有網友在PTT八卦版貼文問：「周杰倫會爆紅是運氣還是實力？」發問，許多鄉民加入討論行列表示：「橫空出世的天才就是在指他這種人」、「就有才華、歌好聽、有實力啊」、「其實周杰倫有個人獨特的魅力，加上他那個年代超符合年輕人胃口」、「爆紅靠運氣，常紅靠實力」、「紅一年叫做運氣，能紅二十年絕對是實力」、「CD仍盛的運氣，旋律獨特的實力」、「有的人歌紅人不紅，他是人紅歌紅又耐唱」，多肯定他前期爆紅不無運氣成分，但長紅20多年絕對是靠深厚實力支撐。