近日陸續對外發表考古成果的三星堆遺址發掘工作，13日再通報三星堆遺址祭祀區考古階段性重大成果。據現場公布消息稱，在K7、K8新發現的龜背形網格狀器、金面罩銅頭像、頂尊蛇身銅人像等重要文物，不僅數量豐富，很多是考古學前所未見的。

據《澎湃新聞》引述現場工作人員指出，截至2022年5月，K3、K4、K5、K6祭祀坑已經結束野外發掘，K7、K8祭祀坑正在進行埋藏文物提取階段，預計10月結束野外挖掘工作，最遲不會超過明年春節。6座坑共計出土編號文物近13000件，其中相對完整的文物3155件。

三星堆考古工作人員就K7、K8祭祀坑埋藏文物提取工作進行簡報，預計10月結束野外挖掘工作，最遲不會超過明年春節。（圖／新華社）

報導說，在K7、K8發現的龜背形網格狀器、金面罩銅頭像、頂尊蛇身銅人像等重要文物，不僅數量非常豐富，而且很多是之前沒有見過的，整個體量也比較大。此外，在8個較大祭祀坑周邊，考古工作人員還發現了多個小型祭祀坑。

三星堆遺址8號祭祀坑拍攝的銅龍。（圖／新華社）

三星堆遺址考古負責人表示，2020年至2022年，祭祀區共計開展發掘面積1834平方米，基本確認了祭祀區大致呈西北—東南走向的長方形分佈範圍，與北側緊鄰的三星堆城牆平行，面積將近13000平方米。

祭祀區內分佈的商代遺存均與祭祀活動有關，西北部的建築平面呈長方形，面積僅80餘平方米，很有可能屬於大型建築群的一部分。在建築內及小型祭祀坑出土有金器、有領銅瑗、跪坐石虎、跪坐石人、石琮、石璧、玉鑿、綠松石和象牙等珍貴文物，在祭祀區表面堆積之下還分佈著埋藏整根象牙或相對完整玉石器的祭祀坑。

三星堆遺址8號祭祀坑中的器物。（圖／新華社）

報導表示，考古隊對近200個樣品進行了碳14測年，測年數據集中在公元前1131年至1012年，除5號坑和6號坑年代稍晚之外，3號坑、4號坑、7號坑、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年，解決了過去30年來關於祭祀坑埋藏年代的爭議。

三星堆遺址考古相關負責人介紹，其中不少文物集合了本地因素和中原等地區的商文化因素和先進文化因素，「這再一次生動地展示，古蜀文明是中華文明重要的一部分」。