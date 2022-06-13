擔憂全球經濟成長放緩與押注美國聯準會（Fed）將激進升息，美元指數周一急漲，曾攀升到104.751的一個月高點。不過日圓卻是再遭拋售，盤中摜破135大關，刷新近24年低點紀錄。眼見日圓跌跌不休，日本官員出面警告不會對此坐視不管。

美元兌一籃子貨幣的美元指數周一曾強漲0.4％到104.751，逼近它在5月締造的105.01的20年高點紀錄。ING分析師指出，Fed激進升息前景與市場動盪不安，促使資金流入美元避險，為美元帶來強力支撐。儘管該投行認為美元短線可能出現修正，但在Fed周三發布利率決策後，將可望帶動美元持續走強。

鑒於Fed本周將調高利率兩碼，美日利率差距料將進一步擴大，導致日圓周一再遭沉重賣壓，盤中曾貶破135關卡到135.19兌1美元，寫下1998年10月以來新低紀錄。

日圓狂瀉不已，日本內閣官方長官松野博一在周一例行記者會上也出面喊話，指稱匯率波動穩定反映基本面至關重要，然而近來日圓狂跌，卻令日本政府感到相當憂心。

然而針對外界提問日本當局是否將會採取行動、入市干預日圓，松野博一雖然拒絕發表評論，不過強調在必要時日本政府將會做出適當因應措施，並與各國匯率機關保持密切溝通。

日本政府上一次進場支撐日圓是在1997年亞洲金融風暴，當時日圓兌美元曾走貶到140價位。

三菱日聯銀行外匯分析師發布報告指出，目前整體經濟的基本發展，持續指向日圓在近期將進一步走貶。不過市場參與者也擔憂未來一周日本政府可能入市干預，或是日本央行在貨幣政策上恐將由鴿轉鷹。

Fed與英國央行都將在本周召開決策會議，市場普遍認為這兩大央行將持續升息腳步，瑞士央行也有可能跟進升息。不過日銀迄今依然持續抵擋貨幣緊縮壓力，令日圓走勢陷入低迷。該政策歧異也讓日圓兌美元從3月初迄今重貶逾15％。