夏天即將來臨，不過面臨通膨高燒不退，美國民眾今年開冷氣恐怕將大傷荷包。

根據美國5月消費者物價指數細項指出，過去一年電費已經大幅攀升12％，由於迄今沒有跡象顯示通膨壓力將會減緩，根據美國國家能源援助協會（NEADA）針對聯邦政府提供的相關數據進行分析，6到8月平均每個家庭將支付540美元電費，比一年前增加90美元。

美國能源資訊署指出，在美國部分炎熱潮濕地區，冷氣費用最多可占夏季電費的27％。分析師解釋，今夏美國冷氣費用激增主要是多項原因所造成，像是俄烏戰爭推升天然氣價格升高，這項能源通常高占美國發電量的4成。

此外美國國家海洋暨大氣總署的預估顯示，今夏全美多個地區的氣溫也將高出往年水準。

然而在食品與汽油價格雙雙攀漲之際，如今又要面臨冷氣費用大增，這也導致許多美國民眾的財務負擔更為沉重。

NEADA執行董事沃爾夫（Mark Wolfe）指出，對許多勞工階級家庭而言，今夏電費帶來的壓力可謂不小。他說去年對於收入位於底層40％的美國民眾，其稅前所得有16.2％是花在電費上，他預估今年底，該比重將升高到17.1％。

除了天然氣與氣溫外，分析師補充影響冷氣費用的另一項因素則是居住的地區。像是在美國東岸與墨西哥灣地區，由於天然氣占發電量的比重又更高，加上當地州政府可不受法規限制，將發電成本轉嫁到消費者身上，使得住在這些地區的民眾勢必又比其他居民支付更高的夏季電費。

節能專家建議，雖然想要減少夏季電費有諸多方式可行，不過最簡單的方式還是實施節能省電，像是民眾不妨可裝置智慧恆溫器、太陽能面板與吊扇來降低室內溫度，如此一來暨可輕鬆省電、又能省下一筆冷氣費用。