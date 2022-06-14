中天新聞轉型網路後專業度絲毫不減，其中政治線、立院一姊非「鯊鯊主播」李珮瑄，曾犀利的提問令不少高官退避三舍。而卸下記者、主播光環的鯊鯊，也是不折不扣的公認大美女一枚；她今(13日)PO出一張充滿夏日清涼感的賞花照，罕露的深溝令粉絲直呼眼睛不知該放哪裡。

李珮瑄由於專業表現突出，在中天新聞節目裡的重要性也日漸提升，不但固定代班《大新聞大爆卦》，接棒前同事許甫的《綠也掀桌》，還自己擔綱主持《週末大爆卦》，此外，她私下還很熱愛生活，鯊鯊今(13日)在IG分享美照，畫面中她在繡球花季出遊，穿著充滿夏日清涼感，細肩帶藍白碎花長裙洋裝盡顯女人味，罕見露出迷人的UU深溝事業線，前傾的邪惡角度魅惑力十足。

李珮瑄細肩帶藍白碎花洋裝盡顯女人味，罕見露出迷人的UU深溝事業線。（圖／取自李珮瑄IG）

鯊鯊寫道：「夏天的顏色」，似乎將好天氣、繡球花季、美美洋裝與她罕見露出的大片雪肌都包涵進去了，粉絲大讚：「美麗可愛」、「這個是福利照嗎？」、「超性感的！」、「鯊這麼漂漂嗎」、「這張必收藏」、「很漂亮耶！花仙子」、「哇哇這個鎖骨！（重點誤？」、「這…這…流鼻…涕」、「不可以這樣唷 主播～」，狂刷眼冒愛心。李珮瑄曾在主播閒聊直播中戲稱自己：「我就是中天范雲啊！」，即使在播報主持中若看到不禮貌言辭，她都從來不吝秒嗆辣回擊，所以熟悉她風格的鐵粉們不敢造次，即使曬出性感爆表的辣照，稱讚仍相當含蓄，有種「眼睛不知該放哪」的既視感。

李珮瑄曾形容手上的主持節目風格：「如果以運動來比喻，《週末大爆卦》比較像是跑跑步機，《綠也掀桌》，就像是加強的重訓」。忙碌的生活她則靠烹飪抒壓：「做菜的過程裡，從備料到實際煮菜，會有一個跟自己沉澱、對話的過程，在這段時間裡，我可以好好的去傾聽與調整自己的心。」