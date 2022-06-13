高雄市在12日晚間有許多市民通報，自家附近飄出濃濃惡臭，形容像是「牛屎、豬屎，或是化糞池的味道」，之後高雄環保局解釋，惡臭源自行道樹掌葉蘋婆，開花季會產生豬屎惡臭味。然而PTT網友發現，同樣的事情其實在2019年就已發生過，但是當時親綠媒體把矛頭對準當時的韓國瑜市長，如今卻輕輕帶過，還有人問「We care高雄到哪去了」。

在高雄傳出因行道樹的惡臭後，PTT八卦版也有不少相關討論，許多網友並不同情，而是語出諷刺「死忠的就要有死忠的氣味」、「說臭的八成又是○○同路人」、「幸福的味道」、「暖!」

網友之所以一點都不同情，是因為高雄市的行道樹，其實一直都有季節臭味的問題，但是親綠媒體總能視誰在主政，而做出完全不同的評論。《自由時報》在2019年6月23日的報導標題是「高雄一夜豬屎味！市民怒打爆投訴電話 網酸：聞到發大財」同時該報的臉書也發出酸言「光想就覺得好臭啊..這次會不會又賴給不會講話的樹或花呢？」

網友再做圖，以突顯親綠報派的雙重標準。(圖/facebook)

如今，高雄市已是「暖男市長」陳其邁在當家，於是的臉書標題就只是淡淡的說「它也不是要擾民啦…只是季節到了」，令人啼笑皆非，感受到雙重標準的威力。