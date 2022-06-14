足球「正確比數」簡單、好玩、賠率高，場場都可以「單場」，也可以搭配「過關組合」的投注方式兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」，一直深受大家喜愛，有購券者以300元買足球「正確比數」「過關組合」抱回237,800元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

運彩眉角-他買足球「正確比數」300元抱回237,800元獎金。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達500倍，廣受大家的喜愛，總共有36個選項，包括客勝15個、主勝15個以及和局6個，如果就某一個選項特別有把握就可以直接「單買」，也可以搭配「過關組合」的投注方式兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」。

足球「正確比數」。（台灣運彩提供）

過關組合。（台灣運彩提供）

5/10(二)台中西屯區投注站的位購券者花300元挑了2場足球賽事的「正確比數」投注「過關組合」包括1.「法馬利康Vs. 貝倫人 正確比數3:2 賠率38倍」以及2.「拉努斯Vs. 科爾多瓦中央 正確比數3:3 賠率60倍」買過1關及2關的組合，總共3個組合(C2取1等於2，C2取2等於1，合計3個組合)，每組合100元，比賽結果全數命中，合計中獎金額237,800元獎金，羨煞不少人。

買足球「正確比數」過關組合抱回237800元獎金。（台灣運彩提供）

300元買足球「正確比數」抱回23萬彩券。（台灣運彩提供）

運彩足球「正確比數」玩法賠率高，天天都有開盤，如果有看好的場次和選項不妨可以買張運彩試試手氣，或許你就是下一位幸運兒，可以開心抱回大獎。