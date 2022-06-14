這家餐廳是平壤幾家供應義大利料理的餐廳之一。這些餐廳當中，許多也提供豐富的雞尾酒選項，並用古怪的黑板和破舊又時髦的家具來裝飾室內。這家餐廳非常受當地人和遊客的歡迎，也是由女侍為顧客提供歌舞娛樂的眾多餐廳之一，所唱的歌曲包括迪士尼經典和流行情歌，例如席琳‧狄翁的《我心永恆》。──平壤，二○一九年八月。(圖/尖端出版提供)

我站在一個大型圓形公寓樓底層的餐廳外面。走上臺階，把沉重的塑膠窗簾拉到一邊時，我感到莫名緊張。門廊裡有個冰箱，裡面裝滿鮮奶油、牛油和乳酪──全都貼著中國標籤──冰箱用兩條沉重的腳踏車鍊鎖住了。玻璃冰箱上有個標誌用鮮紅字體寫著韓文，底下畫了線，旁邊有三個驚嘆號。

我推開下一道沉重的木門，看到巨大展示櫃上方掛著五彩繽紛的童話燈，裡頭陳列著一箱箱進口糖果、每瓶售價一百美元的軒尼詩干邑和約翰走路威士忌，以及精選的老式瓷器農場動物。我能聽到人們的笑聲和碰杯聲；空氣中，香菸煙霧混雜著燒烤的煙霧。光滑的長型接待臺上，有一張手寫帳單和一個巨大的藍色計算機，上面貼著小熊維尼貼紙。我有點緊張地等待女侍到來。

一個年輕女孩從廚房門探頭過來。一看到我，她就瞪大眼睛，倒抽一口氣，迅速關上門。我聽到她在喊別人。她一遍又一遍呼喊。我這個外國人被發現了。

另一個年紀稍大的女人打開門，朝我走來。她面帶微笑，禮貌地示意我應該去隔壁。我用手勢表示我想在這裡用餐，但她拒絕。那個女人重複了一遍，接著把我帶到外面，然後鎖上我身後的門。

我走到我能找到的下一個入口，但奇怪的是，這裡沒有標記。我暫時放下懷疑，推開門，發現自己站在一條空蕩蕩的黑暗走廊裡。我打開手機的手電筒，順著光束走上一些塵埃密布的灰色臺階。樓梯頂端是一扇看似老舊的日式拉門，紙板上有一些小小的蟲洞。我能聞到更多香菸煙霧從門邊四周滲出來。我試探地拉開門。

這是這棟大樓的一樓。餐廳的窗戶環繞著公寓樓的整個圓周。桌子上，一群群穿著卡其褲的男人們有說有笑，拿燒酒和威士忌乾杯。他們的卡其色襯衫披在椅背上，不然就是丟在地板上。有些人脫掉了鞋子，腳趾從褪色襪子的洞裡露出來。在附近一張桌子上，五個男人正在喝酒，看起來像是第二瓶威士忌。桌上擺滿了盤子，幾乎沒有足夠空間容納龐大的啤酒杯。年輕女孩們穿著閃亮的高跟鞋、時髦的褲裝和空姐式的帽子，從旁邊輕快走過。男人們貪婪地盯著女孩們，有些人甚至在她們走過時試圖抓住她們。女孩們除了驚呼之外沒有其他反應，然後繼續做自己在做的事。一名身穿白色背心、頭戴卡其色帽子的士兵，一手拿著麥克風，另一手拿著一杯威士忌，醉醺醺地在一個小舞臺上唱著卡拉OK，舞臺周圍是好幾個插著人造花的高大花瓶。

一位頭髮花白，戴著圓框老花眼鏡的老婦人出現了。她朝我走來，皺著眉頭，揮舞著胳臂，把我帶出房間。她以威脅姿態靠近我，我後退。「打烊了！」她不斷用英文咆哮。可是這家餐廳顯然還沒打烊。既然我明明看見這裡在營業，她又為什麼要騙我？我試著微笑、解釋，但她不斷朝我呼喊：「打烊了！打烊了！打烊了！」

我還來不及反應，她已經在我面前關上拉門。

豆腐是北韓人的主食。通吉市場販賣的一塊豆腐要價一千朝鮮圓左右（當時換算成美金大約不到十分錢）。放在鐵板燒上的油炸豆腐配韓式辣醬，是一道很受歡迎的菜餚。──平壤，二○一七年八月。(圖/尖端出版提供)

一名酒吧女孩在平壤高麗酒店的吧檯擦拭玻璃杯。瓶裝軒尼詩、約翰走路，以及蘇格蘭起瓦士威士忌，是餐廳和酒吧櫥櫃中常見的奢侈品。──平壤，二○一九年八月。(圖/尖端出版提供)

(本文摘自《北韓日常生活》/尖端出版)

【內容簡介】「獻給我認識以及素未謀面的北韓人。我永遠不會忘記你們。」

想像一下，你進入一個國度，卻連基本的真相都模糊不清，有時甚至不能相信自己的眼睛或感覺，甚至連真實與想像間的界線，都不明朗……

// 北韓人的生活，意外地普通。//

本書由英國外交官夫人親筆寫作、拍攝，是外國人對世上最神秘國家、難以進入窺探的朝鮮，長達兩年的珍貴實地記錄。

美林珠曾在朝鮮生活兩年，這個國家長期以來被視為地球上最封閉的社會。身為平壤為數不多的外籍人士之一，她擁有能體驗這國家的難得自由，而不會受到太多來自朝鮮政府的限制。就像坐在前排座位一樣，她親眼見證了許多歷史頭條，好比北韓與美國空前的軍事緊張局勢，以及之後在新加坡舉辦的川金會。然而，真正揭露北韓生活的，是朝鮮社會每天加諸給國民的控制與壓抑，以及美林珠與當地人產生的連結。她因此再也不是兩年前下了飛機、踏上朝鮮空蕩停機坪時那個緊張不安的女子。這本書是她拍攝的北韓相片集，內容精采萬分，見證了北韓不為人知的人性面。

// 我們對一個地方能真正瞭解到什麼程度？//

一般人是透過相信自己眼前所見，來試著瞭解一個國家及其人民。我們參考自己的經驗、我們能感覺到什麼、感受到什麼：我們最基本的本能。我們也考慮別人的意見，用它們來得出我們自己的意見。透過未知的事物，我們覺得自己開始獲得理解。

然而，如果你所在的一個國家，連基本真理都顯得模棱兩可？在這個國家，你有時候無法相信自己的眼睛，甚至無法相信自己的感受，而且真實與想像之間的界限永遠不明確。是不是有些地方注定超出我們的理解範圍？

我在二○一七年搬到北韓，陪同丈夫前往位於平壤的英國駐朝鮮大使館、執行外交職務時，發現自己被這些問題折磨了兩年。

在我來到這裡之前，我知道朝鮮是個外國人經常因為相對輕微的罪行而被捕的地方，而且那些罪行偶爾會造成嚴重後果。我知道有個受人崇拜的教主天天大啖空運來此的龍蝦和魚子醬，而大多數的民眾注定要乞討和受苦。我知道有十萬到二十萬人在集中營裡受苦受難──詳細人數取決於詢問誰。

是的，我見過踢正步的士兵、冷戰式閱兵、彈道導彈和核武試爆的影片，以及這個地方幾乎喜劇般令人印象深刻，但最終無關緊要的獨特之處。但我當時完全不知道在這裡會看到什麼，也不知道北韓將如何永遠改變我的生活。

事實證明，搬到北韓就是我這輩子做過最大膽的舉動。我如果能活到一百歲，我這輩子也應該沒有任何事能超越「在北韓生活」這件事。

【作者簡介】美林珠Lindsey Miller

美林珠是一位音樂導演和屢獲殊榮的作曲家。

在過去的十年裡，她曾在英國、歐洲、北美和亞洲的劇院工作，也曾與皇家莎士比亞劇團合作。

2017-2019年間，她住在朝鮮平壤，同時陪同丈夫執行外交職務。

本書由身為英國外交官夫人的作者親筆寫作、拍攝，是外國人對世上最神秘國家、難以進入窺探的北韓，長達兩年的珍貴實地記錄。

【譯者簡介】甘鎮隴

從事翻譯多年，工作內容涵蓋各種領域。小說譯作包括：《星河方舟》、《完美世界》、《闇黑之心》、《玻璃王座》、《魔獸世界》、《星際大戰》、《骸骨季節》系列，《魔獸：崛起》電影小說等。