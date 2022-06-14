一個宣傳標語頌讚「主體」（Juche）多麼偉大；「主體」是北韓自力更生、獨立自主的神祕民族政治意識形態。我總是覺得這個地區很奇怪，因為這裡既破舊又骯髒，但是這類標誌卻總是保持得乾乾淨淨。路人們經常在這裡駐足停留，刷掉牆上任何汙垢，或清掃牆前面的地面。──平壤，二○一八年九月。(圖/尖端出版提供)

我開門時，從公寓裡聽到的沉悶喧鬧聲變成了一堵吵雜的牆，裡頭充斥著跺腳和吟唱的聲音。我感覺頸後汗毛都豎了起來。

我匆匆拐過轉角時，前面出現數百名大學生，他們舉著巨大的橫幅和朝鮮國旗，旗幟的亮白邊緣反映於他們擦得發亮的鞋面。每個學生，無論男女，都顯得嚴肅又堅決；他們穿行於一隊漏斗狀的士兵之間，這些士兵開闢了一條從廣場通往附近的平壤第一百貨商店的停車場的通道，該停車場如今成了一個聚集點。商店後面的擴音器發出響亮的音樂聲，每個旗手踏著完美步伐行進。士兵們目不轉睛地看著前方。

我經過商店時，很快被成群的學生和其他前往廣場的年輕人包圍。不久後，我被阻止繼續往前走，但我能看到前方五十碼處，廣場的北側。數以萬計的人舉起右拳，整齊地平行排列，齊聲吟誦，向空中揮拳。我能感覺人群咆哮聲撼動我的身體，他們跺腳的聲響震得我無法呼吸。

人群後面的人們站在兒童尺寸的塑膠凳上，眼睛盯著廣場盡頭的人民大學習堂，專注地聽著劈啪作響的揚聲器傳來的說話聲。一排排的高級軍事人員和黨的官員坐在座位區，其旁邊就是巨大的肖像；他們面向群眾，一起高喊排練過的口號，有些人因為高聲呼喊而面紅耳赤，他們身上閃亮的徽章在陽光下閃閃發光。

我在平壤只待了幾個月的時候，雖然韓語能力還不夠，聽不懂演講者在說什麼，但我後來得知，這次集會是朝鮮對聯合國安理會做出的經濟制裁所做的回應，該制裁是針對朝鮮在二○一七年七月所做的導彈試驗。我看著人群的臉孔時，很想知道他們當中有多少人真的在乎核武器、制裁，甚至聯合國？他們當中有多少人真的把美國視為自己的敵人？他們當中是否有人懷疑，其實是他們的領導階層導致了他們面臨的危機？

突然間，揚聲器發出的斷斷續續的尖銳聲音停止了，人群爆發熱烈掌聲。幾秒後，人群分開，開始從廣場湧入城市街道，彷彿聽見馬拉松比賽開始時的發令槍。我躲在地下通道入口上方的一道屏障後面，以避開迎面而來的人群海嘯：咯咯笑的青春少女們跟朋友們手挽手奔跑，吹開眼前的頭髮，鞋跟在崎嶇不平的人行道上喀啦作響；戴著時髦帽子的年輕人拿著罐裝啤酒大口灌下，放聲大笑；人們互相取笑，歇斯底里地大笑，奮力超越前方的群眾。有人的鞋子飛了，有些嬰兒騎在父母的肩膀上，咖啡攤前排起了長隊。老人路過時對我微笑；千禧一代指著我的鞋子，羞怯地練習說英文。一對情侶騎著腳踏車飛馳而過，男孩拚命踩踏板，女孩專心盯著手上的智慧型手機。這不是在城市中遊行的憤怒人群，而是比較像爭先恐後的擠公車。

不久後，人群徹底散去。我站在空蕩蕩的金日成廣場，試著理解剛剛目睹的變化。一個孤零零的清潔工拿著掃帚和長柄畚箕清掃水泥地面；我盯著那些死去領袖的巨幅肖像時，她的掃帚幾乎掃過我的腳。無論看起來還是感覺上，這裡好像什麼事都沒發生過。

平壤以設計奇特的建築而聞名，例如位於「普通江」區域的這個溜冰場。預定的遊行和集會臨近時，這些建築物周圍的巨大停車場和公共區域會充當排練區。成群結隊的學生、工作單位甚至士兵，都充分利用了這些開放空間。士兵們拿著「僅限演習」的假槍練習行軍。──平壤，二○一八年九月。(圖/尖端出版提供)

平壤大眾運動會的人牆。綾羅島五月一日競技場裡，擠滿來自平壤各區數以萬計的人。他們的工作是搭配時機更換彩色卡片，形成巨大的馬賽克宣傳圖像。二○一八年的演出標題為「光榮的國家」，展示了南北韓合作與和平的許多訊息。南韓總統文在寅與朝鮮領袖金正恩一同出席了活動。──平壤，二○一八年八月。(圖/尖端出版提供)

(本文摘自《北韓日常生活》/尖端出版)

【內容簡介】「獻給我認識以及素未謀面的北韓人。我永遠不會忘記你們。」

想像一下，你進入一個國度，卻連基本的真相都模糊不清，有時甚至不能相信自己的眼睛或感覺，甚至連真實與想像間的界線，都不明朗……

// 北韓人的生活，意外地普通。//

本書由英國外交官夫人親筆寫作、拍攝，是外國人對世上最神秘國家、難以進入窺探的朝鮮，長達兩年的珍貴實地記錄。

美林珠曾在朝鮮生活兩年，這個國家長期以來被視為地球上最封閉的社會。身為平壤為數不多的外籍人士之一，她擁有能體驗這國家的難得自由，而不會受到太多來自朝鮮政府的限制。就像坐在前排座位一樣，她親眼見證了許多歷史頭條，好比北韓與美國空前的軍事緊張局勢，以及之後在新加坡舉辦的川金會。然而，真正揭露北韓生活的，是朝鮮社會每天加諸給國民的控制與壓抑，以及美林珠與當地人產生的連結。她因此再也不是兩年前下了飛機、踏上朝鮮空蕩停機坪時那個緊張不安的女子。這本書是她拍攝的北韓相片集，內容精采萬分，見證了北韓不為人知的人性面。

// 我們對一個地方能真正瞭解到什麼程度？//

一般人是透過相信自己眼前所見，來試著瞭解一個國家及其人民。我們參考自己的經驗、我們能感覺到什麼、感受到什麼：我們最基本的本能。我們也考慮別人的意見，用它們來得出我們自己的意見。透過未知的事物，我們覺得自己開始獲得理解。

然而，如果你所在的一個國家，連基本真理都顯得模棱兩可？在這個國家，你有時候無法相信自己的眼睛，甚至無法相信自己的感受，而且真實與想像之間的界限永遠不明確。是不是有些地方注定超出我們的理解範圍？

我在二○一七年搬到北韓，陪同丈夫前往位於平壤的英國駐朝鮮大使館、執行外交職務時，發現自己被這些問題折磨了兩年。

在我來到這裡之前，我知道朝鮮是個外國人經常因為相對輕微的罪行而被捕的地方，而且那些罪行偶爾會造成嚴重後果。我知道有個受人崇拜的教主天天大啖空運來此的龍蝦和魚子醬，而大多數的民眾注定要乞討和受苦。我知道有十萬到二十萬人在集中營裡受苦受難──詳細人數取決於詢問誰。

是的，我見過踢正步的士兵、冷戰式閱兵、彈道導彈和核武試爆的影片，以及這個地方幾乎喜劇般令人印象深刻，但最終無關緊要的獨特之處。但我當時完全不知道在這裡會看到什麼，也不知道北韓將如何永遠改變我的生活。

事實證明，搬到北韓就是我這輩子做過最大膽的舉動。我如果能活到一百歲，我這輩子也應該沒有任何事能超越「在北韓生活」這件事。

【作者簡介】美林珠Lindsey Miller

美林珠是一位音樂導演和屢獲殊榮的作曲家。

在過去的十年裡，她曾在英國、歐洲、北美和亞洲的劇院工作，也曾與皇家莎士比亞劇團合作。

2017-2019年間，她住在朝鮮平壤，同時陪同丈夫執行外交職務。

本書由身為英國外交官夫人的作者親筆寫作、拍攝，是外國人對世上最神秘國家、難以進入窺探的北韓，長達兩年的珍貴實地記錄。

【譯者簡介】甘鎮隴

從事翻譯多年，工作內容涵蓋各種領域。小說譯作包括：《星河方舟》、《完美世界》、《闇黑之心》、《玻璃王座》、《魔獸世界》、《星際大戰》、《骸骨季節》系列，《魔獸：崛起》電影小說等。