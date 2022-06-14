關節主要聯繫兩個骨頭，讓人得以自由活動，要維持關節健康，其彈性、柔軟度、伸展度及滑動度、支撐力量都必須和諧並穩定地正常運作。但實際上，也正因為關節一直處於「動作」的狀態，因此非常容易受傷。除了外力造成急性關節受傷之外，退化性關節炎、痛風及免疫疾病類風濕性關節炎等，也會造成關節各種疼痛及卡卡的狀況。骨科名醫韓偉特別指出，還有一種必須馬上找骨科急診的嚴重威脅，就是感染性關節炎。

韓偉醫師強調，「關節受傷或是有傷口時，一旦感覺關節腫脹迅速、發紅、疼痛不舒服時，要立刻找骨科醫師處理，延誤的話會造成軟骨細胞死亡，若嚴重壞死，恐惡化到需要置換人工關節。」

臨床上，這類因感染細菌造成的急性關節發炎，通常是由於細菌侵入到關節內所引起。它可以是由於血液循環而來，或是關節直接的穿刺傷，也可能是身體某部分的感染擴散而來。

由於感染性關節炎會因為病患的年齡、身體狀況、細菌的毒性、及被感染部位的組織狀況而有所不同。

如果小孩得了感染性關節炎，恐出現既嚴重又快速發展的急症，像是發高燒、心博過速、噪動不安等，而肢體活動引起疼痛是其主要表現，例如原本活動自如的孩子，發生感染性關節炎時，可能拒絕移動。

至於成人的主要臨床表現，多為突發關節紅腫疼痛、腫脹僵硬、 關節活動範圍受限，常合併發燒，超過50%的患者以膝關節最常受影響，其他的關節如髖，踝，腕關節也常發生。

韓偉醫師在《除了開刀你還能做什麼？》書中強調：當軟骨細胞受細菌感染後，不但會造成關節紅腫熱痛，還會引起嚴重發炎反應，產生大量膿液，進一步破壞關節軟骨。這時候務必盡速由骨科醫師進行清創，避免感染擴大並惡化成敗血症。

感染性關節炎是一種很嚴重的骨關節的疾病，無論是那一個年齡都有可能遭受侵襲，特別是身體免疫力差的病人及孩童，更是特別注意。

醫師提醒，感染性關節炎好發於年紀大、有糖尿病、類風濕性關節炎病史、曾置換人工關節，近期有關節手術、皮膚感染者，這些族群都要提高警覺，一旦發現不明原因關節腫脹、疼痛又伴隨發燒時，最好立即接受適當的治療，才能有效保護軟骨細胞，維持關節健康運作。