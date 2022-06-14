頻尿及夜尿是女性非常常見的泌尿症狀，日間頻繁的跑廁所，會使工作效率下降；或是出遊一直找廁所，會使患者心生恐懼不敢外出，都讓生活品質受很大的影響。要是夜間也一直起來上廁所，睡眠品質當然不佳，進而影響了白天的精神狀況，集中力。尤其老人或行動不便的患者，可能因為夜間起來如廁時燈光昏暗、注意力不集中、行動不便，要是跌倒恐害骨折，嚴重時可能撞到頭部，發生腦出血等重大意外。

日前有一位78歲退休女性，具有糖尿病及高血壓病史20年，自述有頻尿（約每40分鐘~1小時就得去廁所）及急尿（偶爾來不及至廁所，會有漏尿的問題），因此每次出遊都很焦慮，會一直想要尋找廁所，內心壓力非常大；更深受夜尿問題影響，每晚需起床3-4次排尿，造成白天常常覺得很疲倦，精神不佳。

由於這名患者直到解尿有灼熱感，頻尿狀況變得更嚴重，甚至有血尿的強況，才尋求醫師治療。病史詢問之下得知，3天前與友人出遊，因擔心頻尿要一直找廁所，所以刻意減少喝水量且憋尿，返家後就開始出現以上的排尿不適感。尿液檢查為膿尿及血尿。影像學檢查為正常，且餘尿量也在正常範圍內。但由於病人患有糖尿病及高血壓非常多年，其平日頻尿及夜尿原因跟其慢性疾病非常有相關性；而近日來的解尿疼痛及血尿則跟其三天前出遊憋尿及不喝水比較有相關性，造成尿路感染。

面對這樣的情況，首先給予病人一星期的抗生素治療尿路感染。針對頻尿及夜尿的問題，則給予促進膀胱放鬆的藥物，及睡前的抗利尿激素藥物治療。

另外衛教患者，減少刺激性食物及利尿食物的攝取，白天養成定時定量喝水及定時排尿的習慣，且睡前3小時減少水分的攝取。一周後不再有解尿疼痛問題，頻尿及夜尿狀況也得到很好的改善（白天排尿間隔可延長至2小時，夜尿次數也下降至1-2次），夜間睡眠及生活品質變得更好了。

●糖尿病、老化等多重原因 都造成頻尿

臨床上，對於頻尿的定義為24小時的排尿次數多於8次以上（包含8次）；而夜尿的定義為夜間排尿次數超過2次以上。當然病人的喝水量必然會影響其排尿次數，因此正常成人的喝水量每天為1500~2000ml為恰當。

基本上，糖尿病、老化、間質性膀胱炎、膀胱過動症、神經損傷（如中風，脊髓損傷）、尿路感染和心理因素等都是頻尿的常見原因；而老化、內分泌失調（抗利尿激素分泌異常）、尿路阻塞（攝護腺肥大）、心衰竭、阻塞性睡眠呼吸停止等更是造成夜尿的因素。

除此之外，民眾日常的生活習慣，如睡前喝水、晚間攝取咖啡，茶等利尿食物，也會產生夜尿。從以上的字句可發現頻尿及夜尿的原因非常多，患者如果有此泌尿問題，建議尋求專科醫師做更進一步的病史詢問及檢查，才能對症下藥，徹底解決問題。

(圖/臺北醫學大學新國民醫院提供）

※本文作者為臺北醫學大學新國民醫院泌尿科魏汶玲醫師。