許多人感染新冠肺炎後常有喉痛，發燒等症狀，因為典型的新冠肺炎侵犯人體的路徑，常是從鼻咽與口腔進入人體，喉嚨的免疫腺體往往是第一波攻擊標的。這時腮腺與咽喉就開始出現腫脹不適感，吞口水會痛。康涵菁中醫師認為，不管有無快篩或是PCR，先搞定症狀為優先。

染疫後常見的症狀包括喉嚨不適、持續咳嗽、喉嚨有異物堵塞感、吞口水或進食時感到痛楚等。部份患者因此而食慾大減，甚至影響睡眠，使生活品質大幅下降。

遇到上述情況時，多數人第一時間會直接以口含喉糖、鹽水漱口等方式嘗試紓緩喉嚨不適。上述方式確實有些微潤喉效果，但是對於正在發炎的喉嚨，效果是不明顯的，此時有幾個方法可以先緩解。

●蜂膠抑制發炎 薄荷幫助舒緩喉嚨刺痛

家中最常用的保健品蜂膠，有抑制發炎反應的作用，適度服用有助舒緩細菌病毒引起的咽喉疼痛等不適症狀。

此外，中醫最常用薄荷來改善聲音沙啞的狀況，適度口含薄荷，透過其消炎成分有助緩解喉嚨刺痛、沙啞不適。不過，值得注意的是，使用薄荷前最好先諮詢專業中醫師後再使用，才不會因使用過量，而造成頭暈等副作用。

●病毒感染引起急性喉嚨痛 中藥助清熱解毒

至於因病毒感染引起咳嗽、急性喉嚨痛症狀，除了西藥消炎藥這個選擇之外，建議可使用中醫視訊診療。

康涵菁中醫師分享，中醫緩解喉痛的藥物，包含銀翹散，能辛涼透表、清熱解毒，對發熱、咳嗽咽痛、屬風熱症狀的喉嚨痛有療效。

若喉嚨痛較嚴重，伴有明顯的口乾、便祕等胃熱現象，可用「清咽利膈湯」。如果喉嚨腫痛嚴重，還有發燒、面部腫痛，可用「普濟消毒飲」。對於上焦風熱，甚至是外感時疫病毒者，均可使用。

現在最夯的清冠一號，裡面多寒辛涼解表的用藥，對於發燒喉痛也會有幫助，但是對於痰多久咳，效果就不是太好，康涵菁中醫師建議在使用任何中藥前，務必要諮詢專業的中醫師，透過視訊看診可以清楚地讓中醫師知道您的狀況，比盲目地服用清冠一號來的有幫助。

康涵菁中醫師提醒，一旦出現喉嚨痛等發炎症狀時，除了對症治療外，為避免發炎反應惡化，也不宜飲用薑湯、吃甜食、零食餅乾等食物，才不會使發炎症狀加重，並立即就醫。至於居家環境，則應盡可能增加室內濕度，才不會因嘴巴吸入大量乾燥空氣，再度造成疼痛。

想要減低新冠肺炎的危害，除了勤洗手、避免外邪入侵外；更需要注意的是作息要正常，必須減少熬夜造成陰虛火旺的體質，盡量保持飲食均衡，避免燒、烤、辣、炸等易對咽喉造成刺激的食物，並維持口腔的衛生為佳。