年底高雄市長選舉，藍營要派誰挑戰民進黨籍現任市長陳其邁，成為藍營頭痛問題之一。近來國民黨智庫執行長柯志恩、前衛生署長楊志良、金門立委陳玉珍、高市前副市長李四川和葉匡時等人都被點名。但前高雄市政府民政局局長曹桓榮表示，很多地方里長都力推他代表藍營出戰高雄，引發討論。

曹桓榮也坦言，他認為自己是一個高雄在地子弟，「要有使命感承擔起來這個責任」。（擷取自曹桓榮臉書）

曹桓榮昨（13）日在廣播節目《POP大國民》中表示，從罷韓民主運動事件之後，他就一直在高雄持續服務，並持續地方經營，現在高雄的民眾也都很恐慌，都在擔憂「國民黨該派出怎樣的人選？」來取得高雄市民的信任跟期待。曹桓榮也表示，他在經營地方的過程中，有許多地方里長特別說「如果現在這時間要了解高雄38區的人，確實不多」，因為高雄的面積又是台北市的11倍大，現在有限的時間，能夠短暫的知道38區的需求，確實不容易，所以才會有「這麼多地方里長出來鼓勵他的聲音」，而曹桓榮也坦言，他認為自己是一個高雄在地子弟，「要有使命感承擔起來這個責任」。

曹桓榮也坦言，他自己是一個道地土生土長的高雄人，他覺得高雄有很好的天然和人文條件，但因為過去太多政治因素把高雄綁住了，讓高雄經濟地位角色的戰略位置就這樣不見了。曹桓榮也提及，高雄市有最豐富的宗教文化，也有最豐富的農產品，包括各行政區都有不同的特色，有山、有海、有河、有港。這樣子的天然條件，在台灣來講，是非常領先的地位。

曹桓榮強調，高雄的淺力無窮，但是主政者必須把握幾個大面向，特別是高雄縣市合併後，整個基礎建設的落後，這塊是需要趕快補強的，現在執政單位落實在基礎建設的確比較少，所以曹桓榮認為，高雄市未來的發展潛力真的非常大，他指出「如果原高雄縣整個的觀光資源如果能好好利用，透過建設帶動經濟，再透過經濟把教育品質拉高，最後再把整個醫療福利做好，其實高雄市是最有條件做安居樂業的城市」。