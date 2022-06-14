今年縣市長選情受疫情影響下，不少選區各黨派人選至今未明，新竹市也因此意外成為一級戰區！據最新一份民調顯示，新竹市較多選民知道的市長候選人，有國民黨的林耕仁和民進黨的鄭宏輝；而在支持度上，只有林耕仁代表國民黨，較能力抗來勢洶洶的民眾黨高虹安。至於政黨支持度上，民進黨看好度雖高過其他黨，但各政黨提名都未確定下，人選成為影響新竹市選情的最大變數。

求真民調於5/29至6/1進行，有效樣本共計1075人，算是新竹市長選情至今最新一份民調，但因各黨派都在等待對手黨先出牌，造成至今都未亮出最終名單的戰況，也因此，對「有誰想參選年底新竹市長？」的問題，有高達七成選民未表態。但在表態選民中，則有二成多知道林耕仁，一成多知道鄭宏輝，其他可能人選都未破一成。

而對各政黨可能人選的支持度來看，如果是國民黨內目前知名度支持度最高的林耕仁，挑戰民進黨副市長沈慧虹、民眾黨的高虹安及時力的邱顯智，則出現林二成支持，沈有一成，高近一成四，若四黨在這種提名布局下，會出現的是藍綠白三黨激烈競爭情況，時力可能被邊緣化，林耕仁力抗高虹安最有當選希望。

但如國民黨換成最新被黨內高層點名的清大學者翁曉玲，再對上民進黨另一位女性沈慧虹，及民眾黨同樣女性的高虹安，再加上時力的邱顯智，三女一男的戰爭下，民眾黨高虹安就異軍突起成為支持度第一名，其次依序是民進黨的沈慧虹和邱顯智及翁曉玲。

新竹市選情看似變化莫測，事實上地方選情卻早已沸騰，國民黨祕書長黃健庭上周五前往新竹市，和黨藉議員們關門座談，大家對國民黨一直不提名市長人選非常焦慮，據報導座談會後不但當場進行假投票，在林耕仁、鄭正鈐及翁曉玲三人中，有八成以上支持提名林耕仁參選市長。

國民黨內除了議員們的意向明確外，據了解議長兼黨部主委許修睿更強調國民 黨要記取教訓，只有團結一致才有機會打贏這場硬仗，當初鄭正鈐選舉時就是這樣的意志和決心。他並力挺去年黨內初選拿到第一的林耕仁，林除了八成議員也有九成里長的支持，國民黨提名後黨內一起衝，甚至掛保證一肩扛起選舉成敗。

根據了解選情人士分析，受到政黨支持度和候選人在地化，再加上候選人個人形象等綜合影響之下，國民黨新傳出的學者人選翁曉玲，和其他幾位在新竹市民較熟悉的候選人相較下，在知名度和支持度上仍有待努力。

也因此，在這份民調分析，也可明顯看出國民黨經營數十年的資深市議員林耕仁，和傳出黨內高層新點名的翁曉玲，兩人在知名度和支持度都相差懸殊，林有四成支持者，而翁不到一成的支持度。了解選情人士分析，國民黨歷經林智堅八年施政深根後，要拿回市長寶座已非常不容易，再加上民眾黨的強棒高虹安，國民黨高層對人選必須深思，是否適合選前換新人參戰？應再多方評估較宜。