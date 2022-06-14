3月初，美國西雅圖(Seattle)一處輕軌站傳出隨機傷人事件，一名62歲老婦人無端遭街友亞歷山大·傑依（Alexander Jay）推下樓梯，近日法院判決出爐跌破眾人眼鏡，由於嫌犯被認定為無行為能力者，不過醫院床位不足使他無法接受治療，接下來2個月內他預計可獲得將近17,000美元，全由美國納稅人買單。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，嫌犯是一名40歲的慣犯亞歷山大·傑依（Alexander Jay），在華盛頓州與加州兩地犯下共22次罪刑，包括偷竊、持有毒品、家暴等。這起隨機傷人發生在西雅圖市中心輕軌「唐人街站」，當時傑依與被害人同在一個車廂內等待下車，老婦稱壓根不認識對方，搭車時也沒有多餘的互動。

監視器畫面拍下，身穿紅色夾克的女子搭乘手扶梯向上，一旁走在樓梯間的嫌犯見狀立刻衝上前堵人，兩人消失畫面中，不一會兒只見女子死命掙脫還是被狠狠抓住，嫌犯猛力一扔，她整個人頭朝下順勢跌坐了好幾階。嫌犯絲毫沒有收手，來來回回抓了又丟、丟了又抓將近3回合，周圍兩名同為街友的男子目睹一連串殘忍過程，不過他們卻冷眼旁觀。

報導指出，今年4月份，該名犯嫌被法官裁定為無行為能力者，且必須接受3個月的精神治療，由於當時醫院床位有限，等了超過100天還是無法住院，基於違反正當程序原則，判定傑依權益受損，自5月9日起2個月內，估計每天可以從納稅人手裡獲得250美元(折合台幣約7500元)，最高可領到1,7000美元。