唐山燒烤店毆打女客重傷案連日來在網路上發酵，2天之內至少已有10餘個遭到暴力威脅傷害或黑社會團夥勾結警方吃案的實名舉報案件，未來數日可能會有更多當地或其他地方的類似社會案件黑幕，被受害人藉機舉報而曝光。在目前經濟活動因疫情重挫、人民情緒因封控而焦躁不安的狀態下，唐山打人重傷案對輿情的影響完全超乎意料之外。未來要在基層公安系統辦幾個大案、網路上刪多少帖文視頻或封多少號，才能鎮住這波騷動不安的社會情緒，其難度之高不容小覷。

部份陸媒與網民大約統計，唐山燒烤店重傷事件發生後，不只引爆網路上大量的關注與撻伐，社交平台上已有超過10起針對當地的違法犯罪行為的實名舉報，涉及詐騙、威脅恐嚇、故意傷害、毀壞財物、非法拘禁、勾結公安官員等各種受害冤情。許多網路的評論懷疑，這次的案情在網上的回應為何沒有被網管審查而遭到刪帖封號？

唐山燒烤店重傷案嚴重打擊大陸民眾對社會安全的信心，也讓地方公安系統勾結惡勢力的真相再度曝光。（圖／微博截圖）

雖然唐山燒烤店重傷影響巨大，但案情並不複雜，只算是一件普通的隨機傷害案件。相較於當天網上流傳更驚悚的當街砍人或其他社會刑事案件來說，是一件在大陸任何城市發生都不令人意外的社會案件。而其他的類似案件多數被網管封殺，但唐山的案子卻能廣為傳播，不少人認為這可能是為轉移2 個多月來大陸社會在疫情封控下的不安情緒。

因此，外界很快地看到唐山當地政府立即派出帶著鎮暴器材的大批保警在市區的燒烤店外，裝模作樣地保護吃燒烤的顧客們。保警舉著鎮暴叉列隊進場搭配著音樂，拍成抖音視頻，顯然也是為了對此行動擴大宣傳。但這種表演不禁讓人懷疑，這麼做是要顯示當地吃燒烤很安全還是很危險？如此勞師動眾又大肆宣傳到是何用意？

唐山公安機關的表演還不止於此，網上實名舉報遭到毆打、傷害與暴力威脅的案子，其中數件涉案人幾乎都在不到24小時內就被逮捕，效率之高令人咋舌。其中包括一位毆打、恐嚇、關狗籠並逼迫駐唱女歌手簽空白借據的地方惡霸，以及另一位遭敲詐勒索與威脅的蛋糕店老闆，這2人所舉報的犯罪份子在幾小時內就被逮捕歸案。

唐山市公安系統才剛開過治安會議，為了這件廣受關注的案子，立即又召開了夏季社會治安整治的動員部署大會，決定從即日起開展為期半個月的「雷霆風暴」治安專項行動，由書記、市長任雙指揮長，對危害社會治安的犯罪行為進行整治，提升人民的安全感、滿意度。

在唐山燒烤店重傷害案引爆社會關注後，曾遭敲詐勒索與威脅的蛋糕店老闆也主動在網上實名舉報，唐山市公安局不到24小時就逮捕了涉案人員。 （圖／網路）

這麼大張旗鼓地地雷厲風行，在許多網路評論看來，恐怕是「雷聲大、雨點小」，網民們質疑：「唐山事情發生後，為什麼短時間內出現多起實名舉報事件？講白了，就是趁著這波全國關注的熱度，來給自己伸冤。」顯見當地的公檢系統無法正常幫助受害者，受害者迫於無奈只能選擇舉起身份證，在鏡頭前實名舉報，這是極為無奈與悲切的舉動。

公安系統與地方惡勢力結合的現象在很多國家都是司空見慣，短時間內集中出現大量實名舉報，顯見地方公安與檢察系統腐爛已相當嚴重。這次唐山的重傷害案件移至河北廊坊公安局進行偵辦，這種少見的異地辦案做法啟人疑竇。尤其是現任唐山公安局長趙晉進曾任廊坊市副市長兼公安局長，去年才調至唐山市公安局，一說是他剛到任不久，還搞不定唐山公安局，怕當地公安局官員與地方惡勢力勾結影響辦案，因此採異地辦案方式交由他較熟悉與信任的廊坊公安局偵辦。不過也有人認為這只是擺姿態以示公允，私底下兩地公安局可能沆瀣一氣，因此未來辦案情況並不看好。

現任唐山公安局長趙晉進曾任廊坊市副市長兼公安局長，去年才調至唐山市公安局，有關他決定用異地辦案的方式將燒烤店傷害案交由廊坊公安局偵辦的原因，有各式各樣的猜測。（圖／廊坊公安局）

至於這波風頭過後，這些出來實名舉報的人會不會遭到報復？不少人認為他們有可能會面臨此一困境。已經處理的前2位實名舉報者，在公安局逮捕涉案犯罪份子後，都在公安局的勸說下撤下了他們舉報的視頻與提供作為證據的影音檔。實名舉報的蛋糕店主清空了自己的微博，在回覆外界的關切時答稱，事件發酵後正常生活受到影響，公安機關對舉報很重視，也不想給家鄉抹黑，因此低調清空了微博。另一位實名舉報的駐唱女歌手則公佈一段警方求她刪除視頻的錄音，因為警方說：「會發酵的，發酵後要是查起來，這事咱們就太複雜了」。有評論稱，唐山處理這幾件事情的方式，實在「太見不得人」了。

唐山駐唱女歌手實名舉報遭到暴力侵害卻被警方吃案，在燒烤店重傷案爆發後在網上實名舉報，唐山市公安局立即逮捕了涉案人。女歌手還透露，警方要求她撤下舉報的視頻。 （圖／網路）

以目前情況判斷，除非更高層壓下來，否則造成這些腐敗現象的失職基層官員們，顯然不會受到太大影響。民眾是否因為辦了幾個地方惡霸豢養的嘍囉而就此罷休，還很難說。未來這股實名舉報冤情的風潮如果擴大，完全靠網路審查、刪帖封號恐怕很難壓得下來。