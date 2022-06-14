美國5月通膨創下逾40年新高，部份專家預期聯準會可能一口氣升息3碼。美國通膨觸頂希望破滅，大幅升息引發經濟衰退憂慮！美股13日收盤開盤，道瓊斯工業平均指數重挫876.05點，科技股那斯達克指數大跌530.79點，標準普爾500指數下跌151點，收盤跌入空頭熊市區域。台積電ADR跌3.53%、收85.55元。

美股三大指數13日大幅收跌！道瓊工業平均指數下跌876.05點或2.79%至3萬516.74點，較高點下跌約17%；那斯達克綜合指數下跌530.8點或4.68%至10809.23點，距高點下跌逾33%；史坦普500指數下殺近 4% 至 3749.63 點，較 1 月高點下滑約 22%；費城半導體指數跌158.97點或5.61%，收2673.00點。

美股已連續4個交易日收黑，13日跌勢使得標準普爾500指數跌入熊市，熊市的定義是，股市指數從最高點拉回20%。

遭大幅拋售期間持續跌勢，美債殖利率持續狂飆。美國國債下跌，將10年期殖利率推至2020年3月以來最高點，另比特幣下跌15%。此外，美國6月15日時間舉行利率決策會議，市場預估再升息 2 碼，至 1.25%-1.50%，此舉也讓投資人更為擔憂。