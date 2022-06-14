北市某高中女學生A女（化名，16歲）今年2月間想不開吞下安眠藥，所幸緊急送醫後無大礙，父親追問後才驚覺女兒遭到校車司機大叔性騷擾長達半年，不但被勾肩搭背，甚至被邀約「洗溫泉」。校方接獲A女父親反應後，1月間同意將司機調走，未料A女2月開學驚見司機還在服務，相當恐慌，認為求助無果才吞藥，父親氣炸提告惡狼司機，為愛女討公道。

A女父親回想今年2月間某日，要叫愛女起床上課，發現女兒吞下安眠藥倒在床上不省人事，嚇得他和妻子慌張將女兒送醫，幸好保住小命。吞藥事件過後，A女一度將自己反鎖關在房間內，拒絕跟外界接觸，也不願到學校，過了近4個月，她才漸漸恢復正常回到班上上課，同時也在媽媽陪伴下，每周到醫院進行心理治療。

平復心情後，A女才娓娓道來自己如何遭司機大叔性騷擾。原來從去年開始，因為搭乘校車下上學的學生中，A女是少數的女生，疑似因此遭校車司機盯上，大叔不僅常藉機噓寒問暖，還會趁她上下車時故意勾肩搭背，周休假日更提出踰矩的曖昧邀約「周末無聊的話，我帶妳去泡溫泉」等語，讓A女感覺很不舒服，因為面對與父親年齡相仿的校車司機，單純青澀的她每每不知如何應對，非常困擾。

家長怒控，校車司機趁著接送女兒上下學，踰矩邀她泡溫泉、更藉故勾肩搭背，嚇的稚嫩女兒不知所措，成為她日後仰藥的導火線。（示意圖非當事人／翻攝123RF）

更離譜的是，今年初A女某次放學搭校車返家途中，司機發現坐在最後一排的她睡著了，明明還沒開到最後一站北投，校車司機竟拿錢給另一位還沒下車學生，讓他下車自己回家，製造自己跟A女單獨相處機會。A女返家後將此事告訴父親，父親向學校申訴，校方原同意將司機調走，但不過新學期開始，A女驚覺司機大叔仍繼續開校車，她害怕恐慌，擔心對方會報復她檢舉，每天心理壓力很大， 直到她想不開吞藥，整起事件才爆發出來。

「我女兒長得漂亮又貼心，花樣年華竟然因為被校車司機這樣的老男人欺負，影響一生！」A女父親又氣又惱，想到那個害了女兒的校車司機更恨得牙癢癢，誓要為愛女討回公道，依《性騷擾》報警提告。

最讓A父不解的，他認為學校態度擺爛，因為他向校方反映女兒遭性騷擾後，校方仍讓司機繼續開校車才導致女兒吞藥，「我認為女兒受害絕非偶然，懷疑不是單一個案，難道放任遭投訴的他繼續騷擾其他人？我向林瑞圖議員陳情後，加上提告，學校才沒再讓司機開車。」他也痛批校方輔導機制薄弱，至今輔導老師只與女兒談話1次，「根本不顧被性騷擾留下陰影的小孩！」

學校則說，今年初獲悉校車司機性騷擾一事後即進行校安通報，上呈給教育局，依性平法召開相關會議，受理成立調查小組，而最後，學校和校車公司協議解約。

校車司機性騷擾案爆發後，家長對司機提告，質疑學校以及教育局對校車司機遴選沒有「防狼機制」，學生安全堪慮。（圖／報系資料照）

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