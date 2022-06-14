加拿大籍華裔演員劉思慕（Simu lui），近期被時代雜誌選為2022年度百大最有影響力人物之一，更請他主持百大人物晚宴，讓他興奮地在社群軟體發長文表示「這是我生命中最具影響力的一刻。」在這個意義重大的時刻上他分別以Versace藍色、黑色羊毛西裝現身，而這也不是他第一次在重大場合選穿該牌服飾，近年與品牌互動頻繁的他，甚至被封上「Versace新寵兒」的稱號。

劉思慕身穿Versace 2022年早秋系列羊毛修身西裝套裝與絲綢襯衫，出席時代雜誌年度百大人物晚宴。（Versace提供）

今年33歲劉思慕原先只是一名會計師，後不顧家人反對在演藝圈闖到，曾客串過《菜鳥新移民》、《環太平洋》等在影視作品，在2016年參與《金家便利店》開始受到矚目，並因參演漫威電影《尚氣》，成為漫威宇宙第一位亞裔英雄而聲名大噪，近期更獲得時代雜誌評選年度百大影響力人物之一，可說是近期好萊塢最耀眼的亞裔明星之一。而身高183公分、擁有層次分明「冰塊肌」、胸肌的他，自然也成為時尚品牌關注的人物，過去出席活動便經常以精品品牌西裝出席，近期則多選擇以Versace出席重要場合。

劉思慕首次出席奧斯卡以Versace紅色西裝現身，品牌主理人Donatella Versace更於IG上稱他為此次紅毯上的「Versace英雄」。（摘自Donatella VersaceIG）

劉思慕與Versace品牌主理人Donatella Versace合照。（摘自Donatella VersaceIG）

除此次盛宴外，今年四月以頒獎嘉賓身份首次出席奧斯卡的他，也以十分顯眼的Versace西裝出席，恰與其主演電影《尚氣》中的全紅造型相互呼應，在紅毯上為顯正是以白襯搭配紅色修身西裝現身，但在After Party上則脫掉襯衫，秀出精壯身材，在當時引起網路一波討論，而品牌品牌設計師Donatella Versace也發佈與「中空」的劉思慕合照，可見品牌主理人對這身造型的喜愛程度。