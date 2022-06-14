隨著時代演進，人們著裝的習慣、審美與過往不盡相同，高級時裝與街頭服飾也漸漸不再壁壘分明，但該如何在保有品牌固有風格、定位之下，融入現代消費者穿衣需求，是不少品牌面臨的挑戰，如有129年歷史的英倫男裝品牌dunhill，近期以數位影片發布2023春夏男裝系列，創意總監Mark Weston以「In Movement」為題，汲取品牌過去製作馬具的歷史為靈感，重新設計系列單品，將傳統與創新相互融合。

Umbrella Coat以dunhill經典防水大衣為靈感，以羊毛真絲混紡布料重新演繹。（dunhill提供）

以現在的眼光來看，傳統正裝西服具有一定程度的拘束性，故品牌在西服廓形上，在品牌多年的工藝基礎上，運用創新的布料、解構的設計等，打破既定的西服框架，以本季的Umbrella Coat為例，其啟發自dunhill源自1900年代全防水的布料實驗而來的典藏單品，原先具份量感的材質被超輕量羊毛真絲混紡重新演繹，保有防水與防皺之餘，也彰顯自豪的工藝，另，皮衣部分則透過打造方形輪廓線，以便於活動，而飛行夾克、大衣則運用拉鍊、口袋等細節設計，增加更多層次的穿搭。

新推出的1893 Harness系列皮件，以過往品牌製作馬具的經驗為靈感。（dunhill提供）

本季品牌以融合古典、現代的張力為題，故影片拍攝地也選址於新舊交融的倫敦皇家兵工廠內的文創表演基地，呼應創意總監的企圖之餘，也與本季的柔和卻略帶頹廢感的色調相符，如靈感源於汽車內裝的黑、棕、褐色等，以及句夏日情調的米色、沙色、駝色。配件方面，新推出的1893 Harness系列皮件，以過往品牌製作馬具的經驗為靈感，運用以全粒面柔軟皮革打造，再搭配儒雅的金屬配飾，凸顯質感也具實用性。

dunhill 2023春夏系列。（dunhill提供）

dunhill 2023春夏系列。（dunhill提供）