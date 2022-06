新冠肺炎爆發至今快3年,全球仍飽受疫情摧殘,在艱難中,仍得盡可能恢復正常生活,隨著疫苗、藥物的問世,逐步邁向共存,如今有越來越多國家鬆綁防疫政策,開啟了國門,因此許多藝人陸續展開了世界巡迴演唱會計畫,其中,韓國男團「MONSTA X」正赴美國演出中,驚爆團隊中有人員死亡,讓外界震驚不已。

韓國男團「MONSTA X」今年4月份帶著迷你專輯《Shape Of Love》回歸,隨著疫情趨於共存,也開始著手各項演出計畫,包含宣佈自今年5月21日開始,開啟《2022 MONSTA X NO LIMIT US TOUR》美國巡迴演唱會,目前時程安排至6月11日。

睽違3年,終於在美國再開巡演的「MONSTA X」,卻在異鄉傳出驚人消息,其所屬公司「STARSHIP」昨天(6/13)於官方後援會發布了一篇公告,透露偶像們的這趟美國出差,旅途中有一名人員在期間過世,是團隊中的警衛,目前「STARSHIP」已跟其所屬公司聯繫上,正在當地協助辦理其後事,「STARSHIP」悲痛呼籲外界不要對死者及其死因有過多的揣測。

「MONSTA X」赴美巡演旅程添陰霾,消息曝光後,粉絲都感到同悲與擔憂,除了悼念外,紛紛留言「怎會特別發關於工作人員的聲明?」、「難道是巡演途中出了什麼事嗎?」、「是意外還是生病,至少說清楚吧?」,難掩內心憂慮,但也有粉絲覺得,應當尊重死者家屬,別再追究原因,給治喪的人們一個平靜與空間。