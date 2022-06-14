新冠肺炎爆發至今快3年，全球仍飽受疫情摧殘，在艱難中，仍得盡可能恢復正常生活，隨著疫苗、藥物的問世，逐步邁向共存，如今有越來越多國家鬆綁防疫政策，開啟了國門，因此許多藝人陸續展開了世界巡迴演唱會計畫，其中，韓國男團「MONSTA X」正赴美國演出中，驚爆團隊中有人員死亡，讓外界震驚不已。

韓國男團「MONSTA X」今年4月份帶著迷你專輯《Shape Of Love》回歸，隨著疫情趨於共存，也開始著手各項演出計畫，包含宣佈自今年5月21日開始，開啟《2022 MONSTA X NO LIMIT US TOUR》美國巡迴演唱會，目前時程安排至6月11日。

睽違3年，終於在美國再開巡演的「MONSTA X」，卻在異鄉傳出驚人消息，其所屬公司「STARSHIP」昨天(6/13)於官方後援會發布了一篇公告，透露偶像們的這趟美國出差，旅途中有一名人員在期間過世，是團隊中的警衛，目前「STARSHIP」已跟其所屬公司聯繫上，正在當地協助辦理其後事，「STARSHIP」悲痛呼籲外界不要對死者及其死因有過多的揣測。

「MONSTA X」赴美巡演旅程添陰霾，消息曝光後，粉絲都感到同悲與擔憂，除了悼念外，紛紛留言「怎會特別發關於工作人員的聲明？」、「難道是巡演途中出了什麼事嗎？」、「是意外還是生病，至少說清楚吧？」，難掩內心憂慮，但也有粉絲覺得，應當尊重死者家屬，別再追究原因，給治喪的人們一個平靜與空間。