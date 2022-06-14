0823:半島電視台報導，盧甘斯克爭奪戰越來越激烈，烏軍目前宣布撤出北頓內茨克（Severodonetsk），連帶旁邊的里斯查斯克（Lysychansk）將成為頓巴斯戰爭的下一個核心衝突地區。烏克蘭總統澤倫斯基周一表示，頓巴斯的戰役將成為歐洲有史以來最殘酷的戰爭之一。

The Azot plant in #Severodonetsk is constantly shelled by the Russians. About 500 civilians, including 40 children, are sheltering there. We're trying to arrange an evacuation #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/2KOIuJVLZY — Serhiy Hayday (@serhey_hayday) June 13, 2022

澤倫斯基表示，俄軍目前有裝備上的顯著優勢，尤其是火炮系統。他繼續敦促盟友提供更多軍援，才能確保優勢並結束俄對頓巴斯地區的殘酷處刑。他還說，日前在里斯查斯克有一名6歲男孩被炮擊死亡。

俄羅斯軍隊已經摧毀北頓內茨克（Severodonetsk）所有3座聯外橋樑。圖為當地烏克蘭守軍。（資料照／美聯社）

0735:北頓內茨克聯外橋樑全毀 俄要烏軍投降 否則死路一條

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Haidai）13日證實，頓巴斯之戰關鍵城市北頓內茨克（Severodonetsk）連接河對岸孿生城市里斯查斯克（Lysychansk）的所有3座聯外橋樑已經遭到俄軍摧毀，形容當地居民被迫在「極為危險的條件」下生存。

俄羅斯軍隊摧毀北頓內茨克（Severodonetsk）所有聯外橋樑，切斷當地居民逃生路線。

他說3座橋樑如今已無法讓車輛通行，嚴重限制居民逃難、外援補給的路線，不過他也強調，儘管相當困難，現在仍有辦法將武器及儲備用品送進該市。

他坦承俄軍真的控制北頓內茨克大部分地區，約70-80%，但否認自立的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）所稱北頓內茨克已經淪陷。

盧甘斯克人民共和國一名軍事代表呼籲北頓內茨克剩餘烏克蘭守軍投降，否則只剩死路一條。

BBC指出，拿下北頓內茨克及里斯查斯克後，將讓俄軍掌控整個盧甘斯克。