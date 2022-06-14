梅雨滯留鋒明天報到，氣象專家吳德榮表示，明天滯留鋒掠過台灣北部，全台轉陣雨或雷雨，有雷擊、瞬間強降雨等劇烈天氣，周四至周日南方水氣多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍是梅雨季多雨，從明天到周日5天都要注意較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今（14日）西南季風影響，各地晴朗、熱如盛夏；背風面花東則有焚風，注意36度以上極端高溫，迎風面西南部偶有局部零星降雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。今日北部氣溫23至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部21至37度。

吳德榮說，明（15日）滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生機率。周四至周日（16至19日）滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣多，天氣悶熱、大氣很不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

吳德榮指出，下周一（20日）太平洋高壓仍偏弱，天氣炎熱，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。