Commissioner Adam Silver will not attend Game 5 of the Finals tonight due to the NBA’s Health & Safety Protocols. — NBA Communications (@NBAPR) June 13, 2022

NBA總裁席爾佛（Adam Silver）在周二的勇士、塞爾提克總冠軍賽G5之前被放入「健康與安全協議」名單，將無法出席比賽！席爾佛往常會去現場看每一場總冠軍賽，聯盟沒有公布席爾佛是否COVID-19檢測陽性或是與確診者接觸，只提到他因為觸發了健康與安全協議而不能入場。

總冠軍賽獎盃需要由總裁來頒發，最快本周就會出爐，席爾佛自2014年上任以來已經頒發了8座總冠軍，包括2020年受到疫情衝擊而在迪士尼隔離「泡泡」裡舉行的總冠軍賽。目前不清楚席爾佛是否能趕上今年的最後一戰，席爾佛向美媒ESPN表示：「這是很差的時機。」

另外《The Athletic》上周爆料，太陽與獨行俠的西區準決賽，在G7大戰當日賽後（5月16日）有某位太陽球員和幾位員工共計6人確診。事實上太陽助理教練蓋茲（Bryan Gates）在G6賽後就觸發健康安全協議而缺席G7，獨行俠方面沒有疫情傳出。

NBA去年底發函通知各隊調整健康安全規定，原本觸發協議的球員必須隔離10日，後來大幅縮短至6日。美國疾管中心的規定則是從隔離10日縮短為5日。本季初已有多場例行賽因為球員隔離而被迫改期。