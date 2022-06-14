婦產科名醫蘇怡寧經常在臉書分享婦科知識，他表示曾有一對夫妻到他門診求診，太太主訴生理期延遲，經驗孕為兩條線懷孕，但太太卻說先生結紮已7年，夫妻關係降到冰點，蘇怡寧替他們安排精液檢查及親緣鑑定，結果證明先生體內仍存有精子，小孩也是他的，這才真相大白。

蘇怡寧今（14）日凌晨於個人臉書粉專指出，去年曾有一對夫婦到門診求診，太太主訴生理期延遲，他先請對方去驗孕，太太卻說先生已結紮長達7年，認為懷孕的機率極低而拒絕，但蘇怡寧的態度非常堅持，太太無可奈何，一臉不屑地去驗，沒想到結果兩條線懷孕，在一旁的先生臉色大變。

只見太太不斷地向先生澄清喊「我真的沒有」，現場空氣瞬間凝結，蘇怡寧向他們表示，科學上有很多事不是百分之百，結紮也不代表就一定百分之百不會懷孕，也沒有任何避孕方式是百分之百，只有很高的機率能避免，並建議他們做精液檢查及親緣鑑定。

蘇怡寧說，檢查結果發現先生的體內仍有精子，親緣鑑定出爐也證實小孩是他的。最後蘇怡寧向所有年輕的婦產科醫師喊話，日後若有病患求診主訴經期不規則，一定要聯想到懷孕，無論對方說了什麼，「驗就對了」。