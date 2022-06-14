「2022台灣陶藝展」，展出100多位成員作品。（陳維銓提供）

展覽作品分為釉色變化、柴燒、電燒、手捏、陶板、造型、拉坯成形、釉上彩及釉下彩等技法。（陳維銓提供）

投入陶藝創作32年的台中市陶藝文化協會輔導理事長陳維銓。（陳維銓提供）

美麗的作品都須經過一番淬煉！「2022台灣陶藝展」即日起在台中市港區藝術中心展出，這次展覽分為釉色的變化、柴燒、電燒、手捏、陶板、造型、拉坯成形、釉上彩及釉下彩等技法；台灣陶藝協會會員在高溫下，焠煉出每件美麗的作品，藉由展出提升陶的生命力。

陶藝家陳維銓說，台灣陶藝學會是全省最大的陶藝社團、在歷屆理事長及陶友努力下會員已經超過200人左右，以台中陶都之稱人數最多。在現任理事長許清全帶領下，會員都不斷的精益求精成長中。這次展覽分為釉色變化、柴燒、電燒、手捏、陶板、造型等技法，展出會員們的精彩作品。

許清全表示，因為疫情持續蔓延，這次展覽開幕活動停辦，展期從即日起至7月10日，希望喜愛陶藝的朋友多關心這場陶藝盛事；展出100多位成員作品，包括中華民國陶藝協會理事長王秀琴、南投縣陶藝學會理事長巫嘉智、彰化縣陶藝學會理事長頼秀蓁等。

還有長期投入陶藝創作32年的台中市陶藝文化協會輔導理事長陳維銓，陶藝家陳文濱、丁紀言、賴耀棋、羅濟明、蘇明華等，陶藝創作老師的作品，展出多種技術的表現方式進行一場不一樣的會員聯展；主辦單位希望藉由這次展出，提升陶藝生命力，並吸引各界民眾前往參觀。