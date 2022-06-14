安美得生醫(7575)送件申請上興櫃。

安美得生醫成立於97年7月，主要業務為醫療器材研發製造買賣，董事長為王耀乾，總經理為王友宏，目前股本為2億元，110年合併營收為5.59億元，稅後盈餘為4973萬元，每股盈餘為2.49元。

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