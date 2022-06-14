《櫃買市場》安美得生醫申請上興櫃 08:082022/06/14 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安美得生醫(7575)送件申請上興櫃。 安美得生醫成立於97年7月，主要業務為醫療器材研發製造買賣，董事長為王耀乾，總經理為王友宏，目前股本為2億元，110年合併營收為5.59億元，稅後盈餘為4973萬元，每股盈餘為2.49元。 《櫃買市場》達發申請上興櫃 《櫃買市場》全福生物、浩宇生醫申請上興櫃 《櫃買市場》君帆上櫃過關 坦德申請上興櫃 #安美得 #生醫 #櫃買市場 #申請上 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》汎銓申請上市案 審議通關 08:182022/05/31 財經 《櫃買市場》櫃買中心辦海外「科技論壇」 邀8家公司參與 15:392022/06/02 財經 《櫃買市場》美林能源6月15日辦理創櫃板登錄前籌資 09:482022/06/06 財經 安美得申請登錄興櫃一般板股票 13:432022/06/13 財經 《櫃買市場》李連資源公司6月8日辦理創櫃板登錄前籌資 13:182022/05/30 財經 資產管理前瞻論壇 17日登場 04:102022/06/12 企業經營 台寶生醫周漲逾兩成 躍興櫃黑馬 04:102022/06/11 證券．權證 高價股添新兵 伊雲谷上市案 今審議 04:102022/06/13 投資理財 《櫃買市場》數泓科上櫃審議過關 07:472022/06/08 財經 資金回補 興櫃百元俱樂部歡呼 04:102022/06/03 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。