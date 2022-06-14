一名網友與長輩及媳婦同住，但家中僅有1間衛浴，媳婦每天洗澡卻都1至2小時起跳，期間長輩臨時內急想如廁都沒辦法，僅能委屈上在垃圾桶裡，苦惱請益網友該如何解決。不少網友看完表示，請媳婦一家搬出去或增建衛浴。

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己與長輩、媳婦等同住僅附1間衛浴的老公寓，但媳婦每天淋浴洗澡動輒1小時起跳，日前更洗滿2小時，過程中長輩若臨時尿急，敲門催促媳婦加速洗澡也無用，僅能憋屈在垃圾桶小解與排遺。

原PO說，媳婦為職業婦女，曾提議媳婦待全家人洗完澡後再慢慢洗，但媳婦以「明天要上班」為由拒絕，她老公也勸不動，僅會一同加入佔用浴室的洗澡行列，洗鴛鴦浴；原PO指出，暗示過媳婦一家該考慮搬出去住，但對方表明經濟能力尚無法負擔等，外加上房子為租賃，無法增建衛浴，全家上下被媳婦的洗澡習慣搞得頭痛，不曉得該怎麼解決。

有網友抱怨同住的媳婦每天洗澡時間很長，讓家人沒辦法上廁所。（翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

文章曝光後，不少網友留言提供解方，「長輩喜歡全家人住一起就麻煩長輩去買個有至少2.5衛的房子」、「媳婦是故意要等你開口讓她們搬出去住」、「各住各的吧，疫情期間住一起也是風險」、「要嘛叫她搬阿，要嘛你再建一個廁所」、「房子誰的誰做主，不爽離開，現實就這麼殘酷但也這麼簡單」、「長輩愛熱鬧就忍吧」、「請人來做，浴室跟廁所分離，也多加一間衛浴設備。」