國民黨發言人李明璇現身對聯，獲得網友盛讚。（圖／翻攝自臉書「康編碎碎念」）

大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲表示，不排除到WTO申訴，「鳳梨我們都可以克服了，石斑魚會更沒問題」。中廣董事長趙少康小編日前狠酸「總統真好當」，並發起「十萬國軍吃石斑」對聯比賽，吸引超過破千位粉絲參與。其中國民黨美女發言人李明璇的「「如果你不吃石斑，你會遇到塔綠班」，獲得數百人按讚，網友笑翻並盛讚李有才又有創意。

大陸10日無預警以藥物殘留為由，宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，衝擊國內養殖業。因確診正在居家隔離的農委會主委陳吉仲11日視訊回應，大陸這次「違反國際規範相當清楚」，近期將透過雙方協議平台提供科學證據，要求取消禁令，若無正面回應，不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」12日在臉書發文，發起對聯比賽，首先對出「十萬國軍吃石斑，一人一條救台灣」，同時狠酸「總統真好當，譴責就好」。

此文截至發稿時間，已獲得超過1400人按讚、約300人回應。李明璇對出「台灣石斑魚又被卡？當初是誰不要ECFA」、「如果你不吃石斑，你會遇到塔綠班」兩大對聯，獲得近300人按讚，網友紛紛表示：「李明璇真是人美又有才」、「真的快被妳的創意笑翻」、「既押韻又有哏」、「第二個對聯超級讚啦！」「所以塔綠班改名綠石斑？」、「九條好漢在一班，三條一百叫石斑」。