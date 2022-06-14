肆虐歐、美的Omicron新變異株，首度入侵台灣！桃園機場13日攔截5例個案，分別為BA.4、BA.5，目前無擴散情形。不過專家認為，這兩株變種的傳染力更強，預估今年底可能再爆發另一波疫情。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，和BA.1、BA.2相比，Omicron的新亞型BA.4、BA.5，傳播力約增加2至3成，「一旦進入社區就會造成流行，提高民眾二次感染風險」。

這5例個案分布，BA.4是一名來自智利的女性；BA.5共4人全為男性，分別來自美國、土耳其、波蘭，5人年齡在30至60多歲。指揮中心隨即安排相關接觸者採檢，暫時沒有發現擴散。

專家認為，台灣抓到Omicron變異株一點都不意外，預估國境陸續放寬限制後，年底疫情恐再起，但規模不至於像現在這麼大；BA.4、BA.5雖然傳染力更強，毒性並沒有比較高，民眾不用太擔心。