2022年國內疫情再度升溫，智慧餐飲科技業者iCHEF指出，與3月初相比，5月底餐飲營收已減少20％，但已見緩步回升態勢。而亞洲訂房網AsiaYo數據顯示，疫情亦使國旅住宿衰退近20％，但相較去年同期全國升二級警戒時衝擊明顯較小，仍維持顯著年成長。

iCHEF自系統資料庫抓出全台逾9千間餐廳營運資料，比較3～5月的餐飲數據，並追蹤食材成本高漲、人力市場短缺及消費信心指數低迷對餐飲業的影響。同時，亦攜手AsiaYo提供國內旅遊住宿相關數據，盼使台灣餐飲旅宿業者善用數據、掌握經營商機。

iCHEF指出，3～4月餐飲業整體營收緩步爬升，但隨著4月起確診案例攀升，營收自清明連假當周起一路下滑，於每日確診數突破5萬的5月10日當周落底，營收較3月平均下滑近30％。不過，隨著疫情漸趨日常，營收在5月最後2周已見緩步回升。

其中，六都餐飲營收走勢大致相當，以台北衰退24％、台中衰退23％較高，高雄僅衰退8％。台北因疫情嚴峻，4月中起營收已衰退20％、5月10日當周達35％。不過，最後2周台北及桃園已見起色，內用營收出現相對較佳回升，台南及高雄下降趨勢亦暫緩。

而5月外送營收較3月成長23％、外帶成長12％，但內用營收減少40％，無法彌補消費者減少外食需求影響，而外帶營收雖高於外送，但外送成長比高於外帶。若從六都消費習慣觀察，高雄外帶營收成長比與外送相當，其他五都皆為外送高於外帶。

國旅方面，AsiaYo內部數據統計顯示消費力自3月起下滑，至5月初周間最高跌幅達17％。但與去年5月全國二級警戒狀況相比，今年受受創幅度相對和緩，3～5月國旅住宿營收分別年增達1.9倍、1.85倍、1.79倍。

同時，AsiaYo觀察發現，旅遊的彈性安排為消費者考量的主要原因，3～5月疫情期間客人安排旅程並訂房的時間越來越短，從過往提前14～30天訂房逐步縮短至小於7天，亦有許多是臨時決定旅遊行程。

而3～5月國旅訂房取消率逐步攀升至逾30％，清明和勞動連假滿房率也明顯下降。就4月底的勞動連假數據來看，包括宜蘭、花蓮、台東、台南等熱門旅遊地區，尚有房間的預訂的旅宿空房率將近70％，遠高於過往的低於30％。

對於中小型餐飲店家，iCHEF共同創辦人程開佑建議，應包括把握便利、超值、體驗的3種需求，導入客戶自助科技來提升人力效率，以及導入熟客管理科技深耕利基型客群等3點，盼讓餐飲業者不再只能隨外在因素起伏，更能靠自己越做越強。

AsiaYo創辦人兼執行長鄭兆剛則指出，從產品類別和消費者的住宿偏好習慣觀察，入住飯店的訂單取消率最高，與包棟、露營類住宿產品相比高出20％，主因後者可擁有私人空間和避免與大眾接觸，取消率則遠低於飯店。

鄭兆剛認為，安全和健康是消費者目前出遊的首要考量，建議疫後的旅宿業者在面對國際旅遊浪潮開放的同時，應針對不同客群的需求，調整更彈性的預定和安全的住宿，方能在疫後吸引更多商機。