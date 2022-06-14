一名張姓男子在網路上認識一名14歲國中女學生，至少在女學生家中及賓館內發生7次性行為，張男還拿手機拍攝床戰實況。某日兩人又在少女家中嘿咻時，剛好少女父親返家撞見，一怒下報警提告。一審因法官認為照片為雙方同意下拍攝，且未散布，因此宣告緩刑兩年，但檢察官不服認為判太輕上訴，二審法官認為照片僅露「北半球」，與實下女性穿著低胸衣服以及寫真集拍攝無異，不足已引起性慾，駁回檢察官上訴。

根據判決書，張男與14歲的國中少女在網路認識後，兩人交往而成為男女朋友，張男與少女在她住處，以及前往賓館發生性關係，前後共計7次，張男基在過程中，都會偷偷用手機拍兩人性愛過程，在109年12月某日，張男和少女又到女方家中嘿咻，未料少女父親剛好返家，發現女兒和陌生男子在房間中，張男立刻逃離，憤怒的父親立刻帶著女兒報案。

一審法官認定，張男對未滿16歲少女拍攝裸露照片雖然犯法，但少女於偵查中證稱：「我與張男原為男女朋友，我有同意被告拍攝照片及影片」，可見得經A女同意而拍攝。且照片與影片僅存在兩人之間，張男並未散播，且事後與女方家長成立調解，也履行賠償，基院認為他無再犯之虞，宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

但檢方不服，認為法官判太輕，並以照片中少女裸露上半身用多種姿勢拍照，雖然有用手環抱或是浴巾遮住胸部下方，仍足以引起一般人羞恥或厭惡感，但法官卻認為女學生沒有「撩人」的表情或肢體動作，不屬於猥褻，事實認定有誤。

但高院法官認為，就照片整體情境觀察，應係張男與少女於以通訊軟體視訊通話過程中所擷取圖片，僅裸露女子胸部上半部，裸露胸部程度約與穿著低胸衣物或泳裝之程度相同，依現今社會通念，女性單純裸露部分胸部之照片，在寫真集等情形屢見不鮮，普通一般人對於該等照片、寫真集多以欣賞觀點視之，而非全然以厭惡或羞恥不堪而予以排斥、嫌惡，照片中也未見其他撩人表情、情境或特別足以引起他人淫慾之肢體動作，不足以刺激或滿足性慾、引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性道德感情之猥褻照片。因此張一審被判無罪的部分仍無罪。高院認為一審認事用法無違誤，駁回檢察官上訴。