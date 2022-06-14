近日富樂快篩在各地出包，檢調查出，竟是黑心業者以陸製貨混充。檢調13日搜索大鑫公司與其倉庫，查扣1400箱以上、超過45萬支試劑，並約談5名嫌犯。（調查局提供／陳志賢台北傳真）

「富樂」Flowflex快篩試劑因無法顯示品管線（C線）而引起關注，檢調深入追查發現，進口商大鑫資訊公司涉嫌以大陸進口黑心快篩試劑混充，粗估不法獲利高達1億多元。新竹地檢署13日指揮調查局台北市調查處、新竹縣調查站兵分5路搜索大鑫公司，約談負責人朱壽暉、朱妻王淑娟、大鑫執行長黃南競及公司財務5人，訊後依詐欺等罪移送訊複訊。經漏夜問訊，今晨黃南競遭聲押、朱以100萬元交保、黃之助理10萬交保，其餘2人請回。

高雄市、台中市衛生局連日發現，美國進口品牌「Flowflex富樂」快篩試劑品管線（C）、測試線（T）出不來，清查發現試劑瑕疵比例偏高，不但回收數萬劑，並開放市民換貨。衛生局報請食藥署及檢調調查。

檢調調查，進口商大鑫公司於今年5月10日獲衛福部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories製造，且已獲FDA緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨即得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市衛生局、高雄市衛生局等十餘件政府採購標案。

但事實上，大鑫實際交貨的產品，疑似委託大陸艾康生物技術（杭州）公司生產包裝後，運送至香港，再從香港以空運方式運送來台，並不實標示原產國為「USA」，在短短不到1個月內，該公司已進口約237萬劑，但交付給政府機關並轉發送給民眾使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，卻陸續經民眾反映，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果。

檢調13日搜索大鑫資訊公司、倉庫及負責人住處5處地點，查扣不法所得1200萬元、偽標的「富樂」快篩試劑1400箱，總計超過45萬支試劑；檢調估計，大鑫公司共引進237萬劑，已有192萬劑流入市面，以每劑不法獲利約50元估算，該公司不法所得至少超過1億元。

檢調查出，大鑫公司以陸製黑心快篩混充食藥署核准專案進口的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，負責人朱壽暉夫婦等人涉嫌違反《醫療器材管理法》及《刑法》妨害農工商、詐欺等罪。經漏夜問訊，今晨黃南競遭聲押、朱以100萬元交保、黃之助理10萬交保，其餘2人請回。