鼓山分局近期實施新式快打編制計畫，提高轄內機車巡邏範圍及盤查密度，內惟所巡佐魏志文、警員王瑄嬪、許字緯等員，在凌晨巡經鼓山區翠華路時，發現一名男子騎乘機車違規行駛在供人休憩的綠廊道上，趨前攔停時，莊姓男子(69歲)則一臉無奈地表示，會騎在綠廊道上，全是因為要找從家裡偷跑出門的柴犬，但交談過程中員警隨即聞到莊男渾身酒氣，施測後酒測值達每公升0.25毫克(mg/L)，全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

莊男經警方攔停後，在員警準備為他實施酒測時坦承有喝酒，只是在外喝完酒回家後發現柴犬不見蹤影，於是急急忙忙地騎機車到處找狗，直到經常散步的綠廊道才找到牠，但牠就是不回家，接著就被員警發現違規。酒測結束準備帶返所時，員警也幫忙要將柴犬套上繫繩，由於這隻柴犬極為怕生，一番折騰仍無所獲，最後還是在莊男的呼喚下才順利套上。

高雄一名男子家中柴犬落跑出門，他騎車急尋卻遇警攔，一聞「全身酒氣」 遭酒駕送辦，女警還好心買食物及飲水替狗充飢。(蘇育宣翻攝）

女警王瑄嬪擔心安置在派出所門外的柴犬挨餓，自掏腰包到超商購買狗食讓牠果腹，還提供飲水，讓心疼愛犬卻無能為力的莊男感到貼心。鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。鼓山分局在近期晚間開始實施新式快打編制計畫，加強轄區機車巡邏巡檢盤查密度，隨即展現成果，也呼籲市民朋友切勿酒駕，以免傷財害命，害人害己。