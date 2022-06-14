陳姓營造商提起求償訴訟，指控張姓前妻，前年尚未離婚時與邱姓醫師到汽車旅館休息，張女辯稱當時邱男中暑且她生理期才到摩鐵，台灣高等法院維持一審判決，認定中暑可以休息或接受醫療等適當場所，判張女與邱男須連帶賠償40萬元，但因陳已領取150萬元和解，無法再求償。可上訴。

陳男提告指控，張女在婚姻關係存續期間，未履行夫妻同居義務，違反婚姻約定，與邱男故意以背於善良風俗之方法，不法侵害他基於配偶關係之身分法益而情節重大，致伊受有非財產上之損害，須連帶賠償他200萬元。

張女說，與陳男因家務分擔、未成年子女教養問題早已不睦，她在離婚訴訟期間情緒低落之際，聯繫上多年友人邱男，2人為散心外出時，她因生理期不適、邱男也中暑不適，於是到汽車旅館休息，並未逾越男女分際或有侵害上訴人配偶權。

張女說，縱使她確有侵害陳的配偶權，請求賠償金額亦屬過高，且邱男與陳和解並給付150萬元，邱男已履行全部連帶債務，其清償之效力及於她，她無須負賠償責任。

一審桃園地方法院及二審高院都認為，張女因生理期突來及邱男中暑而身體不適，可尋求休息以待復原或逕行接受醫療之適當場所，所在多有，豈有同至汽車旅館休憩之理，所辯顯與常情相悖，判2人須連帶賠償40萬元，但陳男已領取150萬元和解金，不得再求償。