藝人曹格與造型師辣妻吳速玲結婚至今14年，共同育有一對子女，但曹格的情緒卻不太穩定，先是在3月份於餐廳失控暴走，接著又在近日點名藍心湄「不要帶我老婆出去認識男人」，逼得吳速玲只能登門向藍心湄道歉，事後兩人還傳出分居，雖曹格曾出面透露是因為照顧狗才搬離，不過近日吳速玲卻被人拍到回到不同住處疑似已搬家。

金曲歌王曹格在3月份於內湖的一間餐廳中酒後失態，與現場的客人起爭執，被人拍下狂飆髒話等失控畫面，事後曹格也誠心向店家與眾人道歉並達成和解才化解危機。不料，才經過此事件才過沒多久，曹格又在臉書上突然PO文點名藍心湄「藍心湄姐姐。可以不要帶我老婆出去人是(認識)男人嗎？」兩人婚變傳聞因此快速傳開，甚至傳出兩人已分居的消息。

對此，曹格先前就曾透露因在2017年被醫生診斷出罹患躁鬱症，自覺會給家人帶來困擾而暫時搬離天母愛巢，加上這2年疫情爆發讓他陷入創作低潮，因此才會與領養的流浪狗一同住在內湖的工作室中。但在母親節當天，曹格還是在社群媒體上曬出吳速玲與孩子們的合照隔空慶祝，疑似想證明婚姻無礙。

不過，根據《鏡週刊》的報導，曹格在3月份鬧出酒醉罵人事件後，便飛往馬來西亞探親兼工作，至今都沒回來台灣，加上他因怒嗆藍心湄讓老婆顏面盡失，使兩人感情再度亮起紅燈，而吳速玲近日也被媒體拍到與姊妹們外出喝下午茶結束後，先到天母接剛下課的女兒，之後就開進附近一棟與先前返回位置不同的住宅，似乎已悄悄搬了新家與曹格分開居住。