1名女網友在《匿名公社》發文，她婚後生了3個女兒，但前婆家非常看不起她，常常欺負她，原PO生小女兒前，因為出生前胎位不正，需看日子剖腹，沒想到卻遭對方狠酸：「生不過就棺材板而已，何必看日子」，離婚後原PO感性表示，如今她已經找到對的人，希望大家遇到困難時不要放棄希望，文章一出引起熱議。

原PO在臉書《匿名公社》發文，她在前婆家遭受經歷根本可以翻拍成八點檔。前夫因工作不順常常被同事針對，她好意幫忙分擔家計，外出找工作，怎料上個淡妝出門被婆家質疑有鬼，要去偷客兄，婚後生了3個女兒，婆家越來越看不起她，毒菇欺負她，一言不合就踹她，原PO剛懷孕，生大女兒時，公公還會每天來看望，生二女兒，公公僅來看一次，生老三時，公公甚至都不來了，還當著她的面嘆氣？

毒菇和婆婆罵她生不出兒子存心斷婆家香火，連孩子胎位不正要看日子剖腹都遭詛咒「生不過就棺材板而已，何必看日子生」，原PO表示後面的日子一直風風雨雨，最終她受不了離婚， 如今她已經找真的珍惜她的人，感性地告訴大家：「人生不要放棄希望，就算自己曾在社會底層掙扎，還是會有否極泰來的一天」。

文章曝光後，網友們紛紛留言大讚：「人都是這樣嘗到了苦頭才知道甜的好」、「恭喜勇敢離開」、「恭喜現在過上正常的人生了」、「為妳感到開心，走到好命的路上了」、「早點離開就對了，這樣的家庭，娶妻是當出氣桶還有免費的台傭和保姆」。